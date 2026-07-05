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Susituokė Aleksandras Pogrebnojus ir jo mylimoji Eglė

2026 m. liepos 5 d. 16:28
Lrytas.lt
Dizaineris Aleksandras Pogrebnojus (58 m.) ir jo mylimoji Eglė gyvena pakiliomis nuotaikomis – pora sumainė aukso žiedus.
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Subtilia užuomina apie džiugią žinią kostiumų kūrėjas pasidalijo socialiniuose tinkluose.
Kadre buvo matyti, kaip plačiai besišypsanti pora žengia Gedimino prospektu, o Eglė vilki baltą suknelę.
„Švenčiam Meilę!“, – feisbuke nedaugžodžiavo žinomas vyras.

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Naujienų portalui Lrytas Aleksandras atskleidė, jog šis kadras reiškia, jog dabar jis ir Eglė – vyras ir žmona.
Tai ne vienintelė džiugi poros širdis pastaruoju metu šildanti naujiena.
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