Socialinių tinklų vartotojai ėmė svarstyti, kad tiesioginės transliacijos metu pora galimai imitavo arba demonstravo intymius veiksmus už piniginį atlygį.
Iš pradžių pora bendravo tiesioginės transliacijos metu „TikTok“ platformoje, tačiau sulaukusi žiūrovo pasiūlymo už piniginį atlygį pademonstruoti intymų turinį transliaciją perkėlė į laisvesnėmis taisyklėmis pasižyminčią „Kick“ platformą.
Naktį iš antradienio į trečiadienį transliacijos žiūrovai išvydo dviprasmiškas akimirkas – po antklode pasislėpusi pora, internautų teigimu, galimai imitavo arba demonstravo intymius veiksmus. Vaizdo įraše girdėti H. Saprykino aimanos, o G. Bieliauskaitė vienu metu ištarė: „Tuoj uždus.“
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Netrukus po transliacijos H. Saprykino paskyra „Kick“ platformoje buvo užblokuota. Tuo metu ištraukos iš transliacijos sparčiai paplito socialiniuose tinkluose ir įvairiuose interneto forumuose, kur internautai aktyviai diskutavo apie tai, ką išvydo.
Vieni svarstė, kad transliacijoje matyti vaizdai buvo tikri, kiti neabejojo, jog tai galėjo būti tik surežisuotas pasirodymas.
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Taip pat pasirodė komentarų, kuriuose teigiama, kad apie galimą incidentą pranešta policijai, tačiau oficialios informacijos apie tai kol kas nėra.
Naujienų portalas Lrytas dėl šios situacijos kreipėsi į G. Bieliauskaitę ir policijos atstovus. Sulaukus jų komentarų, publikacija bus papildyta.