Kristina Meseguer ryžosi išvaizdos pokyčiams: sekėjai pasakė, ką galvoja

Ilgą laiką ilgais garbanotais plaukais gerbėjams pažįstama moteris nusprendė ryžtis pokyčiams ir išbandė naują šukuoseną.
Socialiniuose tinkluose K. Meseguer pasidalijo vaizdo įrašu iš grožio salono, kuriame užfiksuotas visas pokyčių procesas.
Žinoma moteris pasirinko natūraliai atrodančių, trumpesnių ir tiesių plaukų priauginimą.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
„Nauja šukuosena. Labai natūralus vaikiškų plaukų priauginimas. Na, įvertinkite rezultatą“, – į sekėjus kreipėsi ji.
Naują įvaizdį pamačiusiems sekėjams komplimentų negailėjo. Komentaruose jie tikino, kad pokyčiai K. Meseguer itin tinka, o kai kurie net pastebėjo, jog moteris dabar atrodo gerokai jaunesnė.
Susiję straipsniai
„Nežinau kodėl, bet tokiais plaukais atrodote jaunesnė, nei ilgais“, „Tu tiesiog top modelis. Gražiai atrodai“, „Atjaunėjote, labai natūraliai ir gražiai atrodo“, „Gražu, bet ir garbanoti jums be galo tiko“, „Labai gerai! Jaunesne kokiais 5 metais minimum“, – rašė sekėjai.