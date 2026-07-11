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Į dukters kambarį užsukęs R. Duchnevičius liko be žado: išgirstas atsakymas išmušė iš vėžių

2026 m. liepos 11 d. 13:30
Lrytas.lt
Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius socialiniuose tinkluose vėl prajuokino sekėjus. Šįkart politikas pasidalijo pažįstamu vaizdu iš mažametės dukros kambario ir prisipažino sulaukęs atsakymo, kuris, panašu, puikiai pažįstamas daugeliui tėvų.
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„Užeini į TĄ kambarį ir vėl tas pats. Šiandien paklausiau, kada tai baigsis? Atsakymas, kurį išgirdau – NIEKADA!“ – prie nuotraukos rašė R. Duchnevičius.
Paviešintame kadre matyti žaislų pilnas kambarys, o tarp jų – ir stilingai pasipuošusi jo dukra.
Įrašas netrukus sulaukė gausybės reakcijų. Sekėjai neslėpė šypsenų ir dalijosi panašiomis patirtimis iš savo namų.

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„Geriau netvarka su vaikais, negu tvarka be vaikų!“, – rašė viena moteris.
„Mano mama sakydavo – išmėtyti žaislai – laimingi vaikai“, – komentavo kita.
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Kiti ragino mėgautis šiomis akimirkomis, nes jos prabėga labai greitai. „Robertai, net nepastebėsi, kai baigsis. Sakau iš patirties“, – rašė vienas sekėjas, o kita komentatorė pridūrė: „Bet ne visada taip bus, mėgaukitės.“
Beje, panašia kasdiene akimirka meras buvo pasidalijęs ir praėjusių metų lapkritį. Tuomet socialiniuose tinkluose paskelbtoje nuotraukoje tarp gausybės žaislų buvo sunku įžiūrėti pačią kambario šeimininkę.
Robert DuchnevičŠeima

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