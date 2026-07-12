Retai apie asmeninį gyvenimą kalbanti Gabrielė Martirosian padarė išimtį: „Neprivalau“

Apie tai žinoma moteris atvirai prabilo LRT laidoje „Lipt stogais su Jurga“, kur pasidalijo savo požiūriu į santykius, šeimą ir meilę.
Pasak G. Martirosian, daugelis žmonių gyvena vadovaudamiesi nuostata, kad privalo palaikyti tam tikrus ryšius vien todėl, jog juos sieja giminystė.
„Jeigu yra žmonių, su kuriais nesutampa požiūris į gyvenimą, mes neprivalome draugauti, net jeigu jie į tavo gyvenimą atėjo per kraujo ryšį. Neprivalau. Man atrodo, kad mes daug ką gyvenime darome, nes reikia, nes privalau. O aš save stabdau ir visada paklausiu: ar aš tikrai privalau, ar man reikia, gal aš nenoriu“, – laidoje kalbėjo ji.
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Laidų vedėja pripažino, kad toks požiūris ne visada suprantamas jos artimiesiems.
„Gal tai mano artimuosius trikdo, nes tai neįprasta struktūra veikti. Jie yra pripratę, kad reikia ten važiuoti, ten būti, tą daryti“, – sakė G. Martirosian.
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Pokalbio metu ji prabilo ir apie tai, kaip pati supranta meilę. Gabrielės teigimu, didžiausią vertę jai turi ne grandioziniai gestai, o paprastas kasdienis rūpestis.
„Jeigu man sako: užsimauk kojines, nes tau kojos šąla, čia yra meilė, nes rūpi. Man ši forma gal pati gražiausia. Kuo toliau, tuo labiau suprantuu, kad man daugiau nieko nereikia, nes daug ką galiu patirti pati. Man svarbiausias tas rūpestis. Tos kojinės yra gražiausias meilės ir rūpestingumo simbolis“, – sakė ji.
Visą laidą žiūrėkite čia.