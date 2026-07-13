Plinta archyvinis E. Kučinsko ir I. Valinskienės įrašas: peržiūrėjo tūkstančiai

Šia proga ji sulaukė daugybės sveikinimų, o gražių žodžių jai nepamiršo ir estrados legenda Edmundas Kučinskas.
Socialiniuose tinkluose jis paviešino archyvinį įrašą, kuriame su scenos kolege atliko klausytoju širdis pavergusį kūrinį „Ugnis ir ledas“.
I. Valinskienei jis taip pat skyrė šiltą sveikinimą.
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„Inga, su gimtadieniu! Tegul Tavo gyvenime visada susilieja ugnis ir ledas: aistra gyventi ir išmintis!
Tegul širdis būna kupina laimės, o kiekviena diena dovanoja priežasčių šypsotis! Gražios šventės!“, – rašė jis.
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Pasidalintas įrašas feisbuke jau buvo peržiūrėtas beveik 70 tūkst. kartų ir sulaukė daugiau nei 2 tūkst. patiktukų.
Komentarų skiltyje taip pat negailėta komplimentų – žmonės rašė, kad dueto miela klausytis ir sveikino Ingą su jubiliejumi.
Edmundas KučinskasInga ValinskienėJubiliejus
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