Apie skyrybas pirmoji socialiniuose tinkluose pranešė pati Simona. Netrukus po jautraus jos įrašo internautai ėmė dalintis praėjusių metų pabaigoje filmuotos tv3.lt tinklalaidės „Pasikalbėkim“ ištraukomis, kuriose verslininkė jau tuomet atvirai kalbėjo apie santykiuose iškilusius sunkumus.
Pokalbyje su Renata Šakalyte S. Lipnė pasakojo, kad didžiausių iššūkių šeimoje kilo tuomet, kai ji pradėjo daugiau dėmesio skirti sau ir savo poreikiams.
Anot jos, toks pokytis sutuoktiniui nebuvo lengvas.
„Gyvenimas versle“. Simona Lipnė, Paulini, Krepšinio namai
„Išsiugdę pas mane, kad aš turiu savimi pasirūpinti. Vyrui labai sunku su tuo susitaikyti. Įsivaizduok, tu gyveni su žmogumi, kuris visą laiką dėl tavęs viską daro, yra tavo motina, draugė, mama, sesė – viskas viename ir viską dėl tavęs padarytų, ir staiga ji pradeda tik savimi rūpintis. Yra sunku“, – tuomet tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ kalbėjo S. Lipnė.
Laidos metu ji taip pat pripažino, kad skyrybų tema jų šeimoje nebuvo svetima, o santykiuose netrūko sudėtingų etapų.
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„Tai mes irgi bandome skirtis, bet neišsiskirti. Visiokių etapų būna. Čia yra normalu. Tikrai yra labai sunkių etapų, nes mes esame dirbantys žmonės, kartu auginantys tris vaikus.
Aš esu labai stipriai pasikeitusi nuo mūsų santykių pradžios. Aišku, aš jam visą laiką sakiau: „Tu žinok, kad nebus lengva su manim.“ Aš jau tokia esu, bet labai daug įvairių minčių buvo.
Aš esu maksimalistė ir labai priekabi. Man viskas turi būti taip, kaip aš noriu.
Man nepatinka, kai būna ne pagal mane. Jis irgi nėra tylenis, kuriam viskas tinka. Tai visokių tų etapų buvo“, – tuomet pasakojo S. Lipnė.