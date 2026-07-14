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Seimo salėje – neįprastas Lauros Asadauskaitės įvaizdis: žvilgsniai krypo į kojas vos dengiantį sijoną (3)

2026 m. liepos 14 d. 15:47
Lrytas.lt
Antradienį Seime pritarta paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos Vyriausybės programai, tačiau salėje dėmesys krypo ne tik į tai.
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Į svarbų posėdį atvykusi Seimo narė, neseniai apie skyrybas pranešusi olimpietė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė kaustė žvilgsnius.
Akys krypo į jos pasirinktą derinį, kuris Seimo rūmuose nėra matomas itin dažnai.
Prie balto švarko ir kūno spalvos aukštakulnių šį kartą Laura priderino itin trumpą nėriniais puoštą sijoną.

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Jog drabužis vos dengia jos sportiškas kojas buvo matyti dar Laurai stovint, tačiau atsisėdus prie stalo suknelė atidengė dar daugiau kūno.
Naujienų portalas Lrytas dėl aprangos pasirinkimo kreipėsi į Seimo narę.
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