Į svarbų posėdį atvykusi Seimo narė, neseniai apie skyrybas pranešusi olimpietė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė kaustė žvilgsnius.
Akys krypo į jos pasirinktą derinį, kuris Seimo rūmuose nėra matomas itin dažnai.
Prie balto švarko ir kūno spalvos aukštakulnių šį kartą Laura priderino itin trumpą nėriniais puoštą sijoną.
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Jog drabužis vos dengia jos sportiškas kojas buvo matyti dar Laurai stovint, tačiau atsisėdus prie stalo suknelė atidengė dar daugiau kūno.
Naujienų portalas Lrytas dėl aprangos pasirinkimo kreipėsi į Seimo narę.
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„Pasirinkau, nes vasara ir sijonukai man patinka“, – Lrytas šyptelėjo Laura.
Laura Asadauskaitė-ZadneprovskienėSeimasposėdis
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