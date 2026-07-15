Palangoje – išskirtinis Žilvino Grigaičio vakaras: atvyko svečių iš viso pasaulio

Naujoji kolekcija – įkvėpimas, gimęs iš kelionių, Baltijos gamtos ir Viduržemio jūros estetikos, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugelį metų po pasaulį keliaujantis mados žinovas ir verslo konsultantas pasakoja, kad užsienyje dažnai sulaukia netikėtos reakcijos – išgirdę jo vardą ar pavardę, žmonės neretai mano, jog jis kilęs iš Graikijos.
Ši istorija tapo simboliniu atspirties tašku kuriant kolekciją, kurioje susilieja dvi kultūros ir dvi skirtingos, tačiau viena kitą papildančios estetikos.
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„Norėjau sukurti kolekciją, kurioje atsispindėtų mano vasaros. Lietuviškas miškas, gintaro spalvos ir Baltijos ramybė susitinka su Graikijos dangumi, saulės nutvieksta pakrante ir laisvės pojūčiu. Tai nėra vien papuošalai – tai nuotaika, prisiminimai ir kelionių istorijos“, – sako Žilvinas Grigaitis.
Naujojoje kolekcijoje susilieja lietuviško senojo ąžuolo ir guobos tonai, gintaro šiluma bei Graikijos dangaus ir jūros mėlis. Papuošalai kuriami be griežtų ribų tarp moteriškumo ir vyriškumo – jie skirti žmonėms, vertinantiems individualumą, savitą stilių ir drąsą išreikšti save.
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Pasak Ž. Grigaičio, šiandien tikroji prabanga slypi ne demonstratyviame spindesyje, o autentiškume, kokybėje ir ilgaamžiškume.
„Man prabanga – tai ne garsus logotipas ar trumpalaikė mada. Prabanga yra galimybė rinktis tai, kas turi istoriją, kas išlieka ir kas atspindi tavo asmenybę. Būtent tokią žinutę norėjau perduoti kurdamas šią vasaros kolekciją“, – sako jis.
Vakaro svečiai pirmieji iš arti susipažino su naująja kolekcija, kuri, pasak kūrėjo, kviečia ne sekti tendencijomis, o kurti savitą stilių, įkvėptą kelionių, gamtos ir vasaros laisvės.