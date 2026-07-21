Po tokių pykčių komunikacijos ekspertas, agentūros „Maniac“ vadovas Laurynas Filipavičius nusprendė pasisakyti, ką apie tai galvoja.
Išnargrinėjęs mokesčius sumokamus valstybei, jis kirto garsiam dizaineriui.
„Didžiojo“ Juozo realybė: Monako jachtų spindesys, kaimo siuvyklos algos ir teisė kritikuoti vos kelis metrus asfalto už jo paties mokesčius Lietuvai Palangos komunalinio ūkio darbuotojai, valantys Juozo taip nekenčiamą pajūrio smėlį, rankiojantys atvykėlių nuorūkas prie mūsų „mados guru“ išpeiktų suoliukų ir karpantys kurorto krūmus, kas mėnesį į rankas vidutiniškai gauna po 1 220 eurų.
„Maximos“ kasininkė, pypindama skaneriu ir skanuodama sūrelius nuo lentynų, į kišenę įsideda beveik 1000 eurų, dvylika kartų per metus ar net daugiau. Dešrinių pamėgtoje „Jozitoje“ čekius ir tai ne visus išmušantys už bezdalus ir benziną, dyzelį ir teisę į tuliką, į letenas kas mėnesį vidutiniškai gauna po 970 eurų (po visų prievolių valstybei). Dalis mūsų seniai jau turime susidarę atitinkamą nuomonę apie „Maxima“, jos „Leo lt“ ar mokesčių optimizavimo schemas, švarą, tvarką jos tinkle ar „Jozitą“, kurią paprasčiausiai aplenkiam jei neprispaudžia reikalas.
Bet kita dalis mūsų vietinės publikos – seilėjasi apie Juozuko skudurų naujienas, klykia iš laimės, kad jau ne tik mados, bet ir suoliukų, šikanų ir visų kitų galų „eksperto“ švarką už dešimtis tūkstančių eurų užsitempė kažkokia trečiarūšė žvaigždutė Kanuose ir pasitrynė Monako jachtų fone. Juozas – ne „Maxima“ ir ne „Jozita“, ir ne Palangos komunalininkas.
Todėl pas jį pernai, dieną ir naktį, savo rankomis kurpę tas tūkstantines „Haute Couture“ sukneles ar švarkus – vidutiniškai tegaudavo nuo kiek daugiau nei 800 iki 930 eurų. Tad mūsų, kelių dešimčių tūkstančių gyventojų turinčio, kurorto infrastruktūros prižiūrėtojas kiekvieną pas ariantį pas Juozą – lenkė ne tik trimis šimtais eurų gyvų pinigų, bet ir visus 12 kartų per metus. Lenkė juos ir „Maximos“ kasininkės ar su dešriniais siejamo degalinės tinklo operatoriai.
Priešingai nei Juozas, „Maximiniai“ Lietuvos nešmeižia, „Jozita“ pabandė su čekiais kažką pažaist – gavo per snapą, apskaitą tvarko ir tyli. Kodėl tie raudoni Juozo kilimai, tarptautinis tviskesys ir visi tie blizgučiai niekaip nevirsta apčiuopiamais mokesčiais tėvynėje – gali būti visai nesunktu atsakyt vien pažiūrėjus į rekvizitai.Lt duomenis bei pasiknaisiojus tam tikruose archyviniuose kadruose. Remiantis rekvizitai.lt, „didžiojo“ Juozo mados namai ( su 11 ariančių ten dieną ir naktį ) – Fashion House Juozas Statkevičius“ Valstybinei mokesčių inspekcijai atsegė 33 938,72 eurų sumą per visus penkis šių metų mėnesius! Tad pavertus visą šitą „elito“ auką šalies biudžetui realiais asfalto metrais – jam geriausiu atveju tepriklauso teisė kritikuoti ne daugiau nei tik 7 metrus naujo Nemenčinės plento kelio.
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Čia, vienas metras jo su visais dviračių takais ir išmaniaisiais šviesoforais valstybei ir sostinei kainavo apie 4 500 eurų. Bet dar didesnė „tragedija“ jo laukia strateginiame „Via Baltica“ greitkelyje į Europą. Vienas metras naujo europinio standarto asfalto su gyvūnų perėjomis ir gelžbetonio viadukais atsiėjo apie 5 850 eurų. Tad jei visas jo įmokas VMI už skudurus šiemet paverstume asfaltu – Juozo indėlis į valstybės biudžetą virstų apgailėtinais 5,8 metrais kelio, vedančio Lenkijos link.
Ar apie tokio mikroskopinio šalies biudžeto mailiaus teisę kritikuoti valstybės infrastruktūrą, į kurią pats skaidriai „investuoja“ taip pat, kaip ir į tuos, kurie už grašius dieną ir naktį aria tokiam „Haute Couture“ korifėjui reaguoti verta – skaičiai kaip ir atsako patys.
Tačiau kai laisvos šalies asfaltas kala per smegenis tam, kurio vidinis moralinis kompasas yra visiškai iškleręs ir stabiliai rodo tik rytų kryptį, o pats dar ir amžinai vemia ant Lietuvos – ne tik suoliukai Palangoje, šikanai, bet ir kelių remontai tampa visai ne tokiomis didelėmis problemomis, kokios turėtų laukti tų, kurių mokesčiai valstybei, už visus blizgučius, tūkstantinės vertės skarmalus bei algos juos kūrusiems, yra mažesnės nei kaimo siuvykloje“, – rašė jis.