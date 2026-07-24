5 šimtukus iš brandos egzaminų gavusios 19-metės mirtis sukrėtė P. Skučą: „Ką tik matėme scenoje“

Nelaimė įvyko susidūrus sunkvežimiui ir dviem lengviesiems automobiliams.
Šis įvykis sukrėtė televizijos ir renginių vedėją Paulių Skučą, kuris socialiniame tinkle skyrė užuojauta žuvusios BMW vairuotojos tėvams.
„Sunku patikėti, suvokti, suprasti... Kokia svarbi kiekviena akimirka ir koks trapus gyvenimas... Tokia graži ir didinga diena buvo Vilniaus Rotušėje, apdovanojant sostinės abiturientus už jų pasiekimus.....
Tiek vilties apie ateitį, pakilios nuotaikos, gražių prasmingų žodžių išsakyta..... Ir ta žinia vakare........Tarsi smogė į paširdžius, sielą, širdį..... Viena iš apdovanotų abiturienčių, pelniusių net 5 šimtukus, tragiškai žuvo autoavarijoje......
Negaliu patikėti, niekaip negaliu. Ką tik scenoje matėme jauną, laimingą merginą, apsuptą Šeimos, draugų ir besidžiaugiančią ypatingu gyvenimo pasiekimu moksle...
Didžiausia užuojauta velionės Šeimai.... Nėra žodžių apsakyti tai kas įvyko, apsakyti ištikusiam skausmui......Šokui...... Branginkime kiekvieną akimirką, kiekvieną“, – rašė jis.
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie avariją kelyje Maišiagala – Pikeliškės – Nemenčinė liepos 23 d. gautas apie 14 val. 55 min. Buvo pranešta, nuo Ažulaukės kaimo važiuojant Nemenčinės link susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis BMW, jame liko užspausta mergina.
Pasak liudininko, užspausta mergina sąmonės neprarado, tačiau „atrodo labai prastai“. Pirminiais duomenimis, ji važiavo viena.
Ugniagesiams atvykus nurodytu adresu paaiškėjo, kad susidūrė šiukšles vežęs sunkvežimis ir du lengvieji automobiliai – BMW bei „Ford Galaxy“. Po susidūrimo sunkvežimis atsidūrė griovyje, kitoje kelio pusėje į laukus nuskriejo ir BMW. Ugniagesiai iš automobilio BMW išlaisvino užspaustą merginą ir perdavė ją greitosios pagalbos medikams. Netrukus medikai pranešė, kad merginos išgelbėti nepavyko. Ji mirė greitosios pagalbos automobilyje.