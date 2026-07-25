ŽmonėsVeidai ir vardai

L. Vaikulės festivalyje Jūrmaloje – ir atlikėja „Tikroji išdykėlė“, ir A. Pugačiova su M. Galkinu: negalėjo patikėti tuo, ką išvydo

2026 m. liepos 25 d. 14:32
Lrytas.lt
Jūrmaloje praūžė kasmetinis ir tradicinis Laimos Vaikulės festivalis „Laima Rendezvous Jūrmala“.
Daugiau nuotraukų (6)
Čia apsilankė ir garsi lietuvių atlikėja Aušrinė Gerikė, geriau žinoma kaip „Tikroji išdykėlė“. Jai kompaniją palaikė bičiulis Juozas Miliauskas.
Festivalyje ji susipažino su įvairiomis užsienio žvaigždėmis, savo akimis išvydo ir gerus L. Vaikulės bičiulius – dainininkus Alą Pugačiovą bei Maksimą Galkiną.
Savo įspūdžiais Aušrinė dalijose feisbuke. Nuotraukose matyti užfiksuoti vaizdai su žvaigždėmis.
Netrukus ji dalijosi vaizdo įrašu, kuriame prie Alos ir Maksimo puola gerbėjai.
„Niekam neįdomu koncertas, visi žiūri į Alą ir Galkiną. Pažiūrėkit, kas darosi. O Dieve...“ – komentavo Aušrinė.
Susiję straipsniai
„Tikroji išdykėlė“ prisiminė jaunystę: internautus nustebino pikantišku kadru

„Tikroji išdykėlė“ prisiminė jaunystę: internautus nustebino pikantišku kadru

„Tikroji išdykėlė“ parodė sūnų: sureagavo Dž. Butkutė, o gerbėjų dėmesį patraukė viena detalė

„Tikroji išdykėlė“ parodė sūnų: sureagavo Dž. Butkutė, o gerbėjų dėmesį patraukė viena detalė

Aušrinės Gerikienės jubiliejuje – būrys žinomų žmonių: pasakė, ką apie jos karjerą mano vyras

Aušrinės Gerikienės jubiliejuje – būrys žinomų žmonių: pasakė, ką apie jos karjerą mano vyras

„Nekviesta meilė“ dokumentika: dėl ko A. Večerskio veikėjas buvo numarintas ir kodėl kūrėjai vėliau tai laikė klaida

JūrmalaKoncertasšou
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.