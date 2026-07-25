L. Vaikulės festivalyje Jūrmaloje – ir atlikėja „Tikroji išdykėlė“, ir A. Pugačiova su M. Galkinu: negalėjo patikėti tuo, ką išvydo

Čia apsilankė ir garsi lietuvių atlikėja Aušrinė Gerikė, geriau žinoma kaip „Tikroji išdykėlė“. Jai kompaniją palaikė bičiulis Juozas Miliauskas.
Festivalyje ji susipažino su įvairiomis užsienio žvaigždėmis, savo akimis išvydo ir gerus L. Vaikulės bičiulius – dainininkus Alą Pugačiovą bei Maksimą Galkiną.
Savo įspūdžiais Aušrinė dalijose feisbuke. Nuotraukose matyti užfiksuoti vaizdai su žvaigždėmis.
Netrukus ji dalijosi vaizdo įrašu, kuriame prie Alos ir Maksimo puola gerbėjai.
„Niekam neįdomu koncertas, visi žiūri į Alą ir Galkiną. Pažiūrėkit, kas darosi. O Dieve...“ – komentavo Aušrinė.
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