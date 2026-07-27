Po M. Bertulio prisipažinimo, kad S. Kučas jo brolis, tenisininkas įsiuto: „Perspėju „broli“ viešai, galvok, ką bazarini“

Apie tai M. Bertulis prabilo apsilankė TV3 laidoje „Pasikalbėkim“, kurioje prabilo apie savo visuomenei taip pat puikiai žinomą brolį.
„Aš buvau vaikas netyčiukas. To žmogaus aš net nenoriu vadinti tėčiu – tebūnie, biologinis tėvas. Jis išdavė savo šeimą su mano mama ir taip atsiradau aš.
Jis mano gyvenime neegzistuoja, esu gal tik kartą jį matęs teisme. Jis nėra nei lito sumokėjęs alimentų, jis slėpė visas savo pajamas ir taip toliau. Man tai – labai žemas lygis, net nėra ką kalbėti“, – prisipažino Mantas.
Susiję straipsniai
Simui tokie prisipažinimai neįtiko. Jis paviešino savo instagramo istorijose šeimos nuotrauką ir brūkštelėjo:
„Gaila, prieš pusantrų metų, nuo vėžio ligos mirė mano patėvis Olandas Wiro. Jo tarp mūsų nebėra. Bet turiu patį geriausią humoro jausmą turinčią mamą. Švytinčią, mylinčią mamą.
Ir perspėju „broli“ viešai, galvok, ką bazarini. O dabar nueik į bažnyčią, pasimelk ir prašyk atleidimo“, – savo poziciją išdėstė S. Kučas.