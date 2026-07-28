Paviešinti reti Jurgitos Jurkutės kadrai: kaip ji atrodė prieš 20 metų?

Išskirtiniai kadrai pasirodė socialiniuose tinkluose ir sulaukė nemažo susidomėjimo.
Paviešintose akimirkose J. Jurkutė-Širvaitė įamžinta prieš maždaug du dešimtmečius – tuo metu, kai ji intensyviai dalyvavo grožio konkursuose.
Taip pat pasirodė vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip laidos vedėjai paskelbia Jurgitą „Mis Lietuva 2007“ laimėtoja.
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Tada ji puošėsi dailia persiko spalvos suknele iki žemės, prie kurios priderino elegantiškas garbanas.
Sužinojusi, kad tapo grožio karaliene, Jurgita neslėpė šypsenos ir stebino grakštumu.
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Akį traukė ir nuotraukos, užfiksuotos „Ford supermodel of Lithuania 2000“ grožio konkurso metu. Tada J. Jurkutė-Širvaitė užėmė pirmąją vietą.
Nors praėjo daugiau nei 20 metų, J. Jurkutė-Širvaitė iki šiol stebina nepriekaištinga išvaizda.
Primename, kad visai neseniai žinoma aktorė nusifilmavo romantinėje erotinėje dramoje „Nuodas“, kurioje jai teko pagrindinis vaidmuo.
Jurgita Jurkutė-Širvaitėgrožio konkursasMis Lietuva
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