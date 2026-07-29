Valdovų rūmuose – „Kinas po žvaigždėmis“: į romantiškiausią vasaros renginį atvyko būrys garsių žmonių

„Vasara mieste, miestas kine – toks yra neoficialus šių metų festivalio šūkis, mus vedęs rengiant „Kiną po žvaigždėmis“. Šiemet per kiną kviesime patirti vasarą skirtingiausiose pasaulio vietose: šiandien nusikėlėme į Italiją, vėliau kiekvieną vakarą vėl kelsimės vis į kitą šalį, – keliauti su kinu kviečia festivalį organizuojančio „Kino pavasario“ vykdomasis direktorius Konradas Kazlauskas ir priduria: – Orai tam nusimato puikūs.“
„Festivalio programą dėliojome įkvėpti vasaros jausmo, nes juk tai – daugiau nei šiaip sezonas, tai – ir būsena, patirtys. Mūsų atrinktos istorijos – kupinos vasaros ritmo ir lengvumo, nuotykių, romanų ir trumpų susitikimų, kurie nutinka tik vasarą ir lieka joje. Tikime, kad žiūrovai per tas kelias valandas pasijus tarsi atostogose“, – intriguoja festivalio programos vadovė Dovilė Grigaliūnaitė.
Klasika tapę filmai
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Valdovų rūmų Didžiajame kieme festivalis žiūrovams yra suplanavęs dar 8 vakarus po žvaigždėmis su klasika jau tapusiais filmais. Tarp jų – ir režisierių Paulą Thomą Andersoną („Bus kraujo“, „Mūšis po mūšio“) išgarsinusi komedija „Pašėlusios naktys“, nukelsianti į amžiną vasarą ir vakarėlius. Vieną nepaprastą talentą turintis jaunas indų plovėjas tampa porno industrijos žvaigžde ir prasideda jo aukso amžius. Tačiau ar muzika gali groti amžinai?
Režisierius Michelangelo Antonioni filmu „Nuotykis“ žiūrovus pakvies prie Viduržemio jūros – čia jachtoje poilsiauja turtingų italų grupelė. Tačiau jiems išlipus apžiūrėti vieną salą, be pėdsako dingsta kartu keliavusi jauna moteris. Jos mylimasis ir geriausia draugė leidžiasi į paieškas, o kuo ilgiau jiedu ieško, tuo labiau suartėja – užsimezga netikėtas romanas.
Į Tailandą ir vasaros nuotykius nukels kultinis Danny Boyle’o „Paplūdimys“, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Leonardo DiCaprio. Jo įkūnytas jaunas keliautojas Bankoko nakvynės namuose iš keisto kaimyno gauna žemėlapį į slaptą lagūną, kurioje, pasak gandų, slypi nepaliestas rojus. Jis leidžiasi į paieškas ir atranda atokią bendruomenę – pradžioje tobulu pasirodęs gyvenimas virsta košmaru.
Saulei nusileidus, ekrane įsižiebs ir „Vasaros pasaka“ (rež. Éric Rohmer). Drovus jaunuolis atvyksta atostogų į Bretanės pajūrio miestelį ir, belaukdamas vėluojančios mylimosios, susipažįsta su dviem merginomis. Galiausiai atvykus mylimajai, jaunuolis atsiduria tarp trijų merginų ir turi nuspręsti, su kuria praleis likusias atostogų dienas. Tačiau apsispręsti atrodo neįmanoma.
Dar daugiau kino
Tai – tik keletas vasariškų istorijų, kurias žiūrovai išvys šiemetiniame festivalyje. „Šįkart Valdovų rūmų Didžiojo kiemo mums nepakako, – šypsosi D. Grigaliūnaitė. – Norėjome sukurti dar daugiau progų žiūrovams pamatyti gerą kiną. Todėl specialiai kino teatrams „Pasaka“ ir „Skalvija“ sudarėme dar vieną vasarišką programą, kurią vienija vanduo – jūros, vandenynai, ežerai ir baseinai.“
„O dar didesniam susibūrimui jau šį šeštadienį surengsime nemokamą seansą Vingio parko estradoje, kur filmus lydės šokiai su „Draugai draugams“. Vasarą reikia patirti, o „Kinas po žvaigždėmis“ pasirūpino, kad tam net nereikėtų išvykti iš miesto“, – sako D. Grigaliūnaitė. „Kinu po žvaigždėmis“ galės mėgautis ir „Go3“ televizijos žiūrovai – ten jų laukia speciali festivalio programa.