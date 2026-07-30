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Rūtos Ščiogolevaitės mylimasis paviešino jautrų įrašą: jo žodžiai virpina širdį

2026 m. liepos 30 d. 13:50
Lrytas.lt
Akivaizdu, kad naujais jausmais besidžiaugianti dainininkė Rūta Ščiogolevaitė (45 m.) – lyg ant sparnų. Neseniai moteris iš savo mylimojo Virmanto sulaukė itin romantiško gesto, kuriuo jis pasidalijo socialiniuose tinkluose.
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Savo „Instagram“ paskyroje vyras pasidalijo Rūtos nuotrauka, kurioje ji įamžinta scenoje su elegantiška raudona suknele.
Išreikšdamas palaikymą savo mylimajai, Virmantas jai skyrė jautrius žodžius.
„Mano meile, tu esi tokia talentinga ir visų mylima, net žiūrint į šią foto per atstumą šiaušiasi oda. Myliu be galo turėdamas tave šalia“, – rašė Virmantas.

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Primename, kad Rūta apie savo santykius viešai nekalbėjo, tačiau socialiniuose tinkluose netrūko užuominų apie naujai užgimusius jausmus.
Taip pat pora kartu pasirodė „M1“ apdovanojimų renginyje.
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