D. Dirksčiui pranešus apie skyrybas – O. Pikul reakcija: „Atsiprašau, Dominykai, nebenoriu“

Pirmasis žinią socialiniuose tinkluose pranešė sportininkas, sakydamas, kad šis etapas baigtas ir O. Pikul linki visko ko geriausio.
Praėjus mažam laiko tarpui savo mintimis Instagrame pasidalijo ir pati Oksana, sekėjams leidusi suprasti, jog nutraukti santykius buvo jos mintis.
„Labai ilgai ruošiausi įrašyti šitą story, bet jis turi būti viešas ir jis turi sudėlioti visus taškus ant i.
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Vakar po Rolando Mackevičiaus interviu ir laidos, iki galo susidėliojau visus taškus ant i ir nusprendžiau nutraukti mūsų santykius su Dominyku.
Kartu nematau ateities. Mūsų požiūriai į gyvenimą, supratimai, visgi, išsiskyrė. Ir nesakykit, kad tai amžius ar kažkas.
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Matomai, susidėjo daug dalykų. Greiti, staigūs santykiai. Na, nepasveri, gal nepamatai daug dalykų. Tai buvo graži, puiki kelionė“, – Instagrame kalbėjo žinoma moteris parodžiusi, jog jos piršto nebepuošia sužadėtuvių žiedas.