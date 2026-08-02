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Galinga audra smogė ir R. Mikelkevičiūtės namams: „Nuplėšė stogo dalį“

2026 m. rugpjūčio 2 d. 10:25
Lrytas.lt
Šeštadienio naktį per Lietuvą praslinkusi galinga audra neaplenkė laidų vedėjos Rūtos Mikelkevičiūtės namų.
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Socialiniuose tinkluose ji dalijosi, jog tokios stiprios gamtos stichijos dar nebuvo mačiusi, o audra neapsiėjo ir be padarinių.
Įrašais, kuriuose parodė, ką stebėjo savo akimis, ji sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Ui. Tokios vėtros ir lietaus dar nemačiau. Nuplėšė stogo dalį, išplovė kelią. Kaip jūs?“, – feisbuke dalindamasi vaizdo įrašais rašė Rūta.

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Primename, kad meteorologo Gyčio Valaikos audros prognozė Lietuvai virto realybe – šeštadienio vakarą vilniečiai vieną po kito fiksavo žaibus.
Audra taip stipriai įsismarkavo, kad dėl jos Vilniaus oro uoste bent kurį laiką negalėjo nusileisti lėktuvas, buvo užtvindytos gatvės, lūžo medžiai.
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