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D. Dirkstys atskleidė tiesą apie santykius su O. Pikul: internautų reakcija – iškalbinga

2026 m. rugpjūčio 3 d. 23:17
Lrytas.lt
Pirmadienio vakarą kovotojas Dominykas Dirkstys (24 m.) atskleidė tiesą – pastaruosius šešis mėnesius viešai stebėta jo ir Oksanos Pikul (42 m.) santykių istorija, įskaitant neseniai paskelbtas skyrybas, buvo iš anksto surežisuotas turinio eksperimentas.
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Apie tai žinomas vyras pranešė socialiniuose tinkluose. D. Dirkstys „Instagram“ paskyroje paviešintame įraše teigė, kad ne tik santykiai, bet ir juos lydėjusios intrigos bei kalbos apie vestuves buvo suplanuotos iš anksto.
„Tai, ką matėte pastaruosius 6 mėnesius, buvo PR projektas ir turinio eksperimentas.
Santykiai, intrigos, vestuvių kalbos ir visa kita buvo iš anksto numatytas scenarijus.

„UTMA 17“ užfiksuotas aistringas D. Dirksčio ir O. Pikul bučinys

Tikslas buvo paprastas: duoti žiūrovams įtraukiančią istoriją ir turinį.
Projektas baigtas. Ačiū visiems“, – socialiniuose tinkluose teigė D. Dirkstys.
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Tokia atomazga netruko sulaukti internautų dėmesio.
Vos pasirodžius kovotojo įrašui, komentarų skiltyje pasipylė reakcijos, o nemažai sekėjų tikino jau anksčiau įtarę, kad viešai demonstruojama istorija gali būti surežisuota.
„Žinojom, supratom iškart“, – rašė viena internautė.
„Žinojom. Ačiū“, – su spragėsių jaustuku sureagavo kita.
„Žinojau“, „Žinojom“, – antrino ir kiti.
Kai kurie internautai į netikėtą prisipažinimą reagavo su humoru.
„Kol kas geriausias šių metų kolabas“, – rašė vienas komentatorius.
„Po šito netikiu meile“, – šmaikštavo kitas.
Dominykas DirkstysOksana Pikul-JasaitienėSantykiai

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