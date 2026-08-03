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Po M. Lisausko žūties – jautrūs artimo bičiulio žodžiai: „Atsiprašau, kad neapsaugojau iki galo“

2026 m. rugpjūčio 3 d. 23:35
Lrytas.lt
Po tragiškos ekstremalaus sporto trenerio ir buvusio profesionalaus sportininko Motiejaus Lisausko žūties socialinius tinklus užliejo daugybė jautrių jo bičiulių įrašų.
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Vienu jų pasidalijo ir artimas sportininko draugas, profesionalus Lietuvos kikboksininkas Mantas Rimdeika – jo žodžiuose nuskambėjo ir atsiprašymas.
Savo „Instagram“ paskyroje M. Rimdeika prisiminė prieš lemtingą savaitgalį M. Lisausko išsakytą prašymą.
„Prašei, kad pabūčiau tavo „apsauginis“ ir saugočiau tave šį savaitgalį... Atsiprašau, kad neapsaugojau iki galo. Gero skrydžio, brolau“, – rašė M. Rimdeika.

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Primename, kad nelaimė sekmadienį įvyko Neringoje, Nidos šiauriniame paplūdimyje.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 13.49 val. buvo gautas paplūdimio gelbėtojo pranešimas apie šiauriniame paplūdimyje vandenyje dingusį žmogų.
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Kol į įvykio vietą vyko ugniagesiai gelbėtojai, dviem žmonėms pavyko išsigelbėti patiems, o dar vieną iš vandens ištraukė paplūdimio gelbėtojai.
Ištraukus skendusį vyrą, paplūdimio gelbėtojai kartu su ugniagesiais gelbėtojais ir budinčiu gelbėtojų mediku nedelsdami pradėjo gaivinimą. Gaivinimo veiksmai buvo tęsiami iki pat greitosios medicinos pagalbos medikų atvykimo.
Vis dėlto, nepaisant visų pastangų, 14.41 val. medikai konstatavo vyro mirtį.
Vėliau paaiškėjo, kad žuvusysis – 30-metis M. Lisauskas, buvęs profesionalus sportininkas, pastaruoju metu dirbęs vandenlenčių ir snieglenčių treneriu.
Mantas RimdeikaMotiejus Lisauskasžūtis
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