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Po skaudžios 30-mečio trenerio M. Lisausko netekties – jautrus bičiulių žingsnis

2026 m. rugpjūčio 3 d. 11:41
Lrytas.lt
Sekmadienį Nidoje festivalio „Anna“ metu nuskendo 30-metis profesionalus sportininkas, treneris Motiejus Lisauskas.
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Netikėta žinia apie netektį sukrėtė artimuosius, bičiulius ir kolegas, kurie socialiniuose tinkluose dalijosi jautriais žodžiais.
M. Lisausko bičiuliai paviešino širdį veriantį įrašą su apmąstymais, koks trapus yra gyvenimas.
„Nesuvokiamai trapi riba tarp bendravimo, juokimosi, bendrų kitos savaitės projektų darymo ir... tylėjimo susimąstant, sėdint ant smėlio ir stebint saulėlydį, prisimenant gražias akimirkas kartu...“, – rašoma pranešime.

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Taip pat bičiuliai nėslėpė dėkingumo Motiejui už jo šviesą ir bendrus prisiminimus.
Galiausiai pasidalinta svarbia informacija, norintiems padėti M. Lisausko šeimai sunkią akimirką – pervesti paramą galima į Vilmos Lisauskienės banko sąskaitą: LT327300010038615859.
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Primename, kad M. Lisauskas užsiiminėjo vandenlenčių ir snieglenčių sportu, to mokė kitus.
Vyras buvo įkūręs „7AM Club“ sporto bendruomenę, buvo aktyvus kitų sporto bendruomenių narys.
M. Lisauskas 2017-aisiais tapo slidinėjimo varžybų „Red Bull Risk ir Slysk“ čempionu, 2023-iaisiais Latvijoje „Big Air“ varžybose užėmė antrąją vietą, buvo reguliarus Lietuvos čempionatų dalyvis, 2022-aisiais Estijoje tapo varžybų nugalėtoju.
Kaip Eltai teigė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) atstovė Asta Kažukauskienė, pranešimas apie įvykį buvo gautas apie 13.48 val.
„Pirminiais Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, pranešimas buvo gautas apie 13.48 val., kad Nidoje, jūroje, skendo žmogus“, – komentavo A. Kažukauskienė.
Klaipėdos apskrities VPK atstovės teigimu, iš jūros ištrauktas vyras buvo gaivinamas. „Deja, atgaivinti nepavyko“, – nurodė ji.
trenerismirėnetektis

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