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Orijų Gasanovą šokiravo vaizdas prie Vilniaus oro uosto: to nesitikėjo

2026 m. rugpjūčio 3 d. 23:59
Lrytas.lt
Žurnalistas Orijus Gasanovas prie Vilniaus oro uosto užfiksavo netikėtą vaizdą – jo dėmesį patraukė „Mercedes-Benz“ automobilis, ant kurio buvo nurodyta privataus pervežimo paslauga iš Vilniaus į Minską.
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Savo pastebėjimu O. Gasanovas pasidalijo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. Žurnalistas neslėpė, kad tokios paslaugos prie sostinės oro uosto anksčiau nebuvo matęs.
„Mersedesas į Minską. Nauja (arba bent jau man anksčiau nematyta) paslauga prie Vilniaus oro uosto. Laukiantys taksi į Minską. Būdavo tik autobusai, poreikiui didėjant atsirado ir specialieji taksi“, – rašė O. Gasanovas.
Žurnalisto paviešintas vaizdas netruko atkreipti internautų dėmesį – įrašas sulaukė šimtų reakcijų, o komentarų skiltyje žmonės ėmė svarstyti, kaip tokia paslauga veikia ir kiek galėtų kainuoti kelionė.

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„Tai gal iki sienos tik paveža?“ – svarstė vienas komentatorius.
„Įdomu, kokia kaina? Prabangus važiavimas“, – rašė kita internautė.
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Vis dėlto paaiškėjo, kad O. Gasanovo pastebėtas maršrutas su Lietuvos oro uostais nebuvo suderintas.
Kaip portalui Delfi komentavo Lietuvos oro uostų komunikacijos vadovė Rūta Asadauskaitė, maršrutas į Minską nėra įtrauktas ir į šio taksi paslaugų teikėjo suderintų paslaugų tarifų sąrašą.
„Gavę informaciją apie šį atvejį nedelsdami kreipėmės į paslaugos teikėją, nurodydami pašalinti nesuderintą maršruto žymėjimą, laikytis sutarties reikalavimų bei užtikrinti, kad tokie pažeidimai ateityje nepasikartotų“, – Delfi situaciją komentavo R. Asadauskaitė.
Orijus GasanovasVilniaus oro uostas

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