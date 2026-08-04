Negana to, per šiuos metus Dominykas susipažino su Oksanos šeima, o ši – su jo. Daugybė fotosesijų mirguliuoja viešojoje erdvėje.
Tačiau turėjusi būti projektu, atrodo, simpatija vienas kitam įsižiebė. Tačiau Oksana nusprendė, kad užtenka: D. Dirkstys dabar jau ir paviešino jos žinutę, kur ji asmeniškai rašė: „Pavargau tempti šitą netikrą istoriją. Užteks. Nieko vienas kitam nejaučiame ir nebenoriu tempti šito netikrumo. Nes šlykštu net“.
Dabar Oksana sekėjams prisipažino, kad ji turi kitą mylimą vyrą.
„Kodėl išėjau nuo šito netikro žmogaus?
Nes buvo gėda, neatliepė vyriškųjų faktorių, nesubrendęs, melas visur, butaforija. Net kontraktas butaforinis. Viskas jo gyvenime butaforija. Taip, išėjau, nes turiu kitą.
Taip, tai buvo projektas pradžioje. Taip, kitas vyras man labiau tinka kaip vyras. Nes ir jis ir aš turim vaikų, esam subrendę, jaučiam pagarbą žmonėm, mėgaujamės gyvenimu.
Taip, aš jį palikau ne dėl to kad jam netikau, o dėl to kad jis ne vyras. Tempti už pažastų berniuką kuris dar daro gėdą – ne man. Tai va prisipažinau. Braukiu tą ciklą iš savo gyvenimo ir einu gyventi tikrą, kur moteris turi pagarbą, šilumą, meilę, rūpestį Šįkart abejoju ar būsiu tiek atvira.
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Nes šįkart renkuosi džiaugtis sau – tai ką atradau ir pamilau Ir už tikrumą, meilę ir rūpestį atsilyginsiu tuo pačiu Ištryniau viską, nes jeigu žmogui tai buvo projektas man tai buvo klaida.
Bet, tik šitos klaidos dėka, sutikau savo žmogų. Ačiū Mano aplinka jau viską žinojo ir džiaugiasi bei labai šiltai priėmė“, – rėžė Oksana.