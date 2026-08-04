Po O. Pikul prisipažinimo apie kitą vyrą – audringa D. Dirksčio reakcija: netrūko keiksmažodžių

D. Dirksčio reakcija buvo audringa, socialiniuose tinkluose jis nevyniojo žodžių į vatą.
„Bet įdomi kai kurių merginų logika. Kol viskas gerai, viskas tinka, visi bajeriai juokingi ir problemų nėra. Vos susipyksti, staiga pats blogiausias. Jei kažkas nepatinka, tiesiog pasakyk, man nesunku suprasti ir gerbti ribas.
O dabar dar sakai, kad tuo metu, kai leidai laiką su manim, jau turėjai kitą. Nu n* Tai tu ir jį bučiavai, ir mane? Fuu.
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Galėjai bent pranešti, būčiau žinojęs situaciją ir tikrai nebūčiau tavęs bučiavęs. Čia jau ne apie santykius, o apie elementarų sąžiningumą“, – išsiliejo jis.
Primename, kad visai neseniai O. Pikul pakurstė kalbas apie kitą vyrą jos gyvenime.
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„Kodėl išėjau nuo šito netikro žmogaus?
Nes buvo gėda, neatliepė vyriškųjų faktorių, nesubrendęs, melas visur, butaforija. Net kontraktas butaforinis. Viskas jo gyvenime butaforija. Taip, išėjau, nes turiu kitą.
Taip, tai buvo projektas pradžioje. Taip, kitas vyras man labiau tinka kaip vyras. Nes ir jis ir aš turim vaikų, esam subrendę, jaučiam pagarbą žmonėm, mėgaujamės gyvenimu.
Taip, aš jį palikau ne dėl to kad jam netikau, o dėl to kad jis ne vyras. Tempti už pažastų berniuką kuris dar daro gėdą – ne man. Tai va prisipažinau. Braukiu tą ciklą iš savo gyvenimo ir einu gyventi tikrą, kur moteris turi pagarbą, šilumą, meilę, rūpestį Šįkart abejoju ar būsiu tiek atvira.
Nes šįkart renkuosi džiaugtis sau – tai ką atradau ir pamilau Ir už tikrumą, meilę ir rūpestį atsilyginsiu tuo pačiu Ištryniau viską, nes jeigu žmogui tai buvo projektas man tai buvo klaida.
Bet, tik šitos klaidos dėka, sutikau savo žmogų. Ačiū Mano aplinka jau viską žinojo ir džiaugiasi bei labai šiltai priėmė“, – rėžė Oksana.
Oksana Pikul-JasaitienėDominykas DirkstysSkyrybos
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