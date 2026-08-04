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Po karštų žinių apie O. Pikul meilę ir G. Nausėdos atostogas A. Tapinas sudėliojo taškus: „Nesuprantu, ar čia Oksana rašo, ar Diana“ (1)

2026 m. rugpjūčio 4 d. 10:23
Lrytas.lt
Lietuvoje – dvi šypsenas keliančios naujienos. Prezidentūra pranešė, kad prezidentas Gitanas Nausėda savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros salos Portugalijoje. Žurnalistas Andrius Tapinas šią naujieną prilygino ir su visą Lietuvą sujudinusia veizažo meistrės Oksanos Pikul ir Dominyko Dirksčio netikra meile.
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Savo mintimis A. Tapinas pasidalijo feisbuke. Įrašas sulaukė apie 9 tūkstančius patiktukų ir juokingų komentarų.
„Du dalykai, kurie mane vakar šokiravo labiausiai.
1. Pasirodo, kad Dirkštys ir Pikul buvo PR projektas. Tai kaip dabar jaustis, kai tikėjai meile iš pirmo žvilgsnio ir neabejojai, kad žvaigždėse parašyta, kad šie du žmonės skirti vienas kitam.
Šokas, tiesiog šokas.
2. Nausėda nuotoliu dirbs iš Madeiros. Ir čia man didžiausias šokas ne dėl to, kad iš Madeiros, bet dėl to, kad dirbs. Kažkodėl šitos dvi istorijos rezonuoja.
Nes, pavyzdžiui, skaitau citatą: „Viskas jo gyvenime butaforija“ ir nesuprantu, ar čia Oksana rašo, ar Diana“, – juokavo Andrius. 
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