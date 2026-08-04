Savo mintimis A. Tapinas pasidalijo feisbuke. Įrašas sulaukė apie 9 tūkstančius patiktukų ir juokingų komentarų.
„Du dalykai, kurie mane vakar šokiravo labiausiai.
1. Pasirodo, kad Dirkštys ir Pikul buvo PR projektas. Tai kaip dabar jaustis, kai tikėjai meile iš pirmo žvilgsnio ir neabejojai, kad žvaigždėse parašyta, kad šie du žmonės skirti vienas kitam.
Šokas, tiesiog šokas.
2. Nausėda nuotoliu dirbs iš Madeiros. Ir čia man didžiausias šokas ne dėl to, kad iš Madeiros, bet dėl to, kad dirbs. Kažkodėl šitos dvi istorijos rezonuoja.
Nes, pavyzdžiui, skaitau citatą: „Viskas jo gyvenime butaforija“ ir nesuprantu, ar čia Oksana rašo, ar Diana“, – juokavo Andrius.
Andrius TapinasNaujienosOksana Pikul-Jasaitienė
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