Prakalbo Motiejaus Lisausko žūtį mačiusi liudininkė: „Plaukė drąsiai“

Dabar naujienų portalui TV3 prabilo liudininkė, mačiusi, kaip įvyko M. Lisausko žūtis.
„Vėjuota buvo, banguota buvo. Ženklas buvo – raudona vėliava. Jie plaukė iki štai to ženklo. Labai drąsiai, labai drąsiai. Per daug drąsiai. Tai ta nelaimė taip ir atėjo“, – TV3 kalbėjo liudininkė.
Vyras buvo įkūręs „7AM Club“ sporto bendruomenę, buvo aktyvus kitų sporto bendruomenių narys. M. Lisauskas 2017-aisiais tapo slidinėjimo varžybų „Red Bull Risk ir Slysk“ čempionu, 2023-iaisiais Latvijoje „Big Air“ varžybose užėmė antrąją vietą, buvo reguliarus Lietuvos čempionatų dalyvis, 2022-aisiais Estijoje tapo varžybų nugalėtoju.
Kaip Eltai teigė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) atstovė Asta Kažukauskienė, pranešimas apie įvykį buvo gautas apie 13.48 val.
„Pirminiais Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, pranešimas buvo gautas apie 13.48 val., kad Nidoje, jūroje, skendo žmogus“, – komentavo A. Kažukauskienė. Klaipėdos apskrities VPK atstovės teigimu, iš jūros ištrauktas vyras buvo gaivinamas. „Deja, atgaivinti nepavyko“, – nurodė ji.
Jo garbei vienos iš šių sporto šakų bendruomenė surengs dedikuotą, kaip įvardijama, susitikimą.
Netikėta M. Lisausko mirtis sukrėtė vandenlenčių sporto bendruomenę. Ją vienijantis puslapis „BoardSportsLT“ pirmadienį išplatino jautrią žinutę, paminėdamas M. Lisauską.
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„Lentų sportų bendruomenėje sakoma, kad žmogus niekada neišnyksta – jis lieka kiekvienoje bangoje, kiekviename vėjo gūsyje ir kiekviename prisiminime. Kviečiame visus susiburti, pabūti kartu ir pagerbti Motiejaus gyvenimą. 08.05 18:00 trijuose parkuose „Wake Way“, „Vanduo Marse“ ir „313 cable park“ tylos minute pagerbsime Motiejaus atminimą. Raiderius kviečiame pasiimti lentas bendram plaukimui, o visus kitus – atvykti pabūti kartu“, – skelbiama pranešime. „Visus, kuriuos palietė [Motiejaus mirtis], trečiadienį norime pakviesti švęsti Motiejaus gyvenimą taip, kaip Jam būtų patikę labiausiai – ant vandens“, – pridedama žinutėje.