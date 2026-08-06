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M. Lisausko atminimo vakare – jaudinantys mamos žodžiai ir simbolinis gestas

2026 m. rugpjūčio 6 d. 10:19
Lrytas.lt
„Šiandien jis kyla į žvaigždes“, – tokiais jautriais žodžiais apie sūnų Motiejų Lisauską trečiadienio vakarą kalbėjo jo mama. Šalia Vilniaus esančiame vandenlenčių parke vykusiame susibūrime artimieji ir bičiuliai pagerbė netikėtai žuvusio 30-mečio atminimą.
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Į M. Lisauskui skirtą susibūrimą atvyko daugybė jį pažinojusių žmonių. Juodais drabužiais vilkintys artimieji ir draugai susitelkė vietoje, kuri buvo glaudžiai susijusi su Motiejaus gyvenimu ir jo aistra sportui.
Vienu jautriausių vakaro momentų tapo M. Lisausko mamos žodžiai. Prisiminusi jųdviejų pokalbius, ji prabilo ne tik apie sūnaus charakterį, bet ir apie meilę, kurią, jos įsitikinimu, jis paliko aplinkiniams.

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„Jis sakydavo: „Mama, aš zvizda“. Jis visą laiką save laikė žvaigžde. Sakydavau: „Zvizda, eik pamokas ruošti“. Šiandien jis kyla į žvaigždes, manau, kad jis paliko tiek daug meilės, jis jau neturėjo mums, ką atiduoti.
Žinau, kad tokios žvaigždės neturėsiu ir manau, kad jums sunku bus surasti tokią žvaigždę. Linkiu surasti ir jums juo daugiau tokių žvaigždžių tarp jūsų, būkite geri vieni kitiems.“, – jautriai kalbėjo mama.
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Jos atsisveikinimą lydėjo ir simbolinis gestas. Motiejaus garbei nupintas vainikas iš pradžių puošė jam priklausiusią vandenlentę, o vėliau mama jį paleido į vandenį.
Primename, kad nelaimė sekmadienį įvyko Neringoje, Nidos šiauriniame paplūdimyje.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 13.49 val. buvo gautas paplūdimio gelbėtojo pranešimas apie šiauriniame paplūdimyje vandenyje dingusį žmogų.
Kol į įvykio vietą vyko ugniagesiai gelbėtojai, dviem žmonėms pavyko išsigelbėti patiems, o dar vieną iš vandens ištraukė paplūdimio gelbėtojai.
Motiejus Lisauskas.<br>Instagram/motiejus__ nuotr. Daugiau nuotraukų (68)
Motiejus Lisauskas.
Instagram/motiejus__ nuotr.
Ištraukus skendusį vyrą, paplūdimio gelbėtojai kartu su ugniagesiais gelbėtojais ir budinčiu gelbėtojų mediku nedelsdami pradėjo gaivinimą. Gaivinimo veiksmai buvo tęsiami iki pat greitosios medicinos pagalbos medikų atvykimo.
Vis dėlto, nepaisant visų pastangų, 14.41 val. medikai konstatavo vyro mirtį.
Vėliau paaiškėjo, kad žuvusysis – 30-metis M. Lisauskas, buvęs profesionalus sportininkas, pastaruoju metu dirbęs vandenlenčių ir snieglenčių treneriu.
Motiejus LisauskasMamaatsisveikinimas

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