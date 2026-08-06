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Šarūnas Jasikevičius su šeima pabėgo į rojų: žmonos kadruose – ir saldžios akimirkos

2026 m. rugpjūčio 6 d. 07:43
Lrytas.lt
Akinančiai žydras vanduo ir svilinanti saulė – taip dienas leidžia krepšinio treneris Šarūnas Jasikevičius, jo žmona Anna Douka ir du jų vaikai.
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Atsipūsti nuo darbų šeima patraukė, ten kur širdžiai miela sporto legendos žmonai – į jos gimtinę Graikiją.
Socialiniuose tinkluose žinoma moteris pasidalijo kvapą gniaužiančiais kadrais.
Juose – šeimos laikas jachtoje, maudynės, vakarienės ir plačios šypsenos.

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„Lefkada... Kefalonija... Meganisi... Atokos... Itaka... ir dar daugybė salų, kurių grožio neįmanoma perteikti nė vienoje nuotraukoje...!
Mūsų Graikija... stebuklingiausia iš visų pasaulio šalių!“, – socialiniuose tinkluose rašė Anna, pasidalijusi, jog kelionės metu šeima mėgavosi daugybe Graikijos salų.
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