Smalsus ir vikrus Ryžius laukia ypatingo žmogaus: maistą ima iš rankų

2026 m. balandžio 27 d. 09:13
Lrytas.lt
Vienintelė Lietuvoje egzotinių gyvūnų prieglauda dalijasi dar viena istorija – namų ieško mažas, bet charakteringas gyventojas, Sirijos žiurkėnas Ryžius.
Į prieglaudą jis atkeliavo šių metų kovą, kai buvę šeimininkai nebesugebėjo rasti jam naujų namų. Tuomet pagalbos ranką ištiesė prieglaudos savanoriai, o dabar Ryžius kantriai laukia savo žmogaus.
Mažylis – vikrus, smalsus ir drąsus, tačiau, kaip ir dauguma žiurkėnų, turi savitą charakterį. Gegužės 11-ąją pirmąjį gimtadienį minėsiantis Ryžius jau ima maistą iš rankų, tačiau nereikėtų apsigauti – dažnai jis jį greitai pagriebia ir nubėga slėptis. Pasak prieglaudos atstovų, tai visiškai natūralus elgesys, o tikram pasitikėjimui sukurti reikia laiko ir kantrybės.
Specialistai primena ir svarbią taisyklę – žiurkėnai yra vienišiai. Jie gyvena po vieną, todėl jų laikymas kartu gali baigtis rimtais konfliktais. „Saugumas čia svarbiausia – viename narve apgyvendinti žiurkėnai gali pradėti kovoti“, – pabrėžia savanoriai.
Ne mažiau svarbu ir tai, kad žiurkėnas nėra „paprastas“ augintinis. Jam būtina tinkamai įrengta, erdvi gyvenamoji aplinka – su giliu pakratu kasimui, slėptuvėmis, rateliu judėjimui ir subalansuota mityba. Tik tokios sąlygos leidžia užtikrinti visavertį gyvūno gyvenimą.
Mainais už rūpestį Ryžius gali pasiūlyti tai, kas svarbiausia – jaukią, nors iš pradžių ir santūrią draugystę. Iš pradžių jis gali būti atsargus, tačiau pamažu, stebint jo kasdienybę ir skiriant dėmesio, žiurkėniukas tampa vis drąsesnis.
Prieglauda ieško žmogaus, kuris suprastų šio mažo gyvūno poreikius ir būtų pasiruošęs atsakingai juo rūpintis.
Jei jaučiate, kad galite suteikti Ryžiui saugius namus, kviečiama susisiekti el. paštu: egzoticsos@gmail.com.
Daugiau informacijos apie žiurkėnų laikymo sąlygas rasite čia: https://egzoticsos.lt/ziurkenai/.
