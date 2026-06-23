Į Kernavę skubėję lietuviai strigo spūstyse

„Prie Kernavės kosminės spūstys“, – portalui Lrytas sakė jau po šventės atgal į Vilnių vykusi skaitytoja.
Jos užfiksuotose nuotraukose – eilė automobilių. Ją patvirtina ir programėlės „Waze“ maršrutas, kuris aplink Kernavę smarkiai „raudonuoja“.
Primename, kad būtent Kernavėje 1967 m. pirmą kartą surengtos Rasos pagal archajiškus baltų genčių papročius, atkurtus remiantis rašytiniais šaltiniais, tautosakos bei etnografijos duomenimis, moksliniais tyrimais.
Bėgant laikui šventė plėtėsi ir augo, o dabar žmonės čia renkasi nuo pat 23 d. vidurdienio ir švenčia iki 24 d. paryčių. O švenčiančių šiemet – tikrai gausus būrys.