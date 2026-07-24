Anot specialisto, jaunos varuotojos gyvybę nusinešusi tragedija galėjo įvykti dėl patirties stokos. Jo teigimu, mokiniams ne visada atsiranda galimybių realiomis sąlygomis mokytis lenkti, nes dauguma praktinių užsiėmimų vyksta mieste.
„Vairavimo mokyklos lenkimui skiria labai mažai dėmesio, nes didžioji dalis vairavimo mokymų vyksta mieste. Tokios praktikos jauni vairuotojai turi nedaug, todėl lenkti jie iš tikrųjų mokosi palaipsniui, jau savarankiškai važinėdami“, – paaiškino vairavimo instruktorius.
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie avariją kelyje Maišiagala – Pikeliškės – Nemenčinė liepos 23 d. gautas apie 14 val. 55 min. Buvo pranešta, nuo Ažulaukės kaimo važiuojant Nemenčinės link susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis BMW, jame liko užspausta mergina.
Paviešinti vaizdai iš mirtinos avarijos prie Vilniaus, kurioje žuvo 19-metė BMW vairuotoja
Pasak liudininko, užspausta mergina sąmonės neprarado, tačiau „atrodo labai prastai“. Pirminiais duomenimis, ji važiavo viena.
Ugniagesiams atvykus nurodytu adresu paaiškėjo, kad susidūrė šiukšles vežęs sunkvežimis ir du lengvieji automobiliai – BMW bei „Ford Galaxy“. Po susidūrimo sunkvežimis atsidūrė griovyje, kitoje kelio pusėje į laukus nuskriejo ir BMW.
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Ugniagesiai iš automobilio BMW išlaisvino užspaustą merginą ir perdavė ją greitosios pagalbos medikams. Netrukus medikai pranešė, kad merginos išgelbėti nepavyko. Ji mirė greitosios pagalbos automobilyje.
Pirminiais duomenimis, avarija įvyko BMW vairuotojai (gimusi 2007 m.) lenkiant automobilį „Ford Galaxy“, kurį vairavo vyras (gim. 1978 m.).
Vaizdai iš įvykio vietos: per susidūrimą su sunkvežimiu greta Vilniaus žuvo 19-metė BMW vairuotoja
Lenkimas toje vietoje nėra draudžiamas, tačiau, pasak policijos, jauna vairuotoja automobilį lenkė neįsitikinusi, kad tai daryti saugu, išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir susidūrė su priešais atvažiuojančiu sunkvežimiu MAN, vairuojamu vyro (gim. 1963 m.). Nuo smūgio sunkvežimis nuskriejo į griovį, per susidūrimą buvo kliudytas ir „Ford Galaxy“.
Dėl avarijos šiame kelio ruože susidarė spūstis. Vėliau kelias buvo visai uždarytas. Policija dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Žuvusios merginos tėtis feisbuke pasidalino skaudžiu įrašu apie dukters netektį.