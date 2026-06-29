Su 25 metais vyresniu vyru susitikinėjanti moteris atvira: su juo yra tik dėl vieno dalyko

27-erių Leslie atvirai sakė, kad viena pagrindinių priežasčių, kodėl ji yra su dabartiniu partneriu, – tai, jog jis noriai apmoka jos plastines procedūras.
„Aš niekada nesusitikinėčiau su vyru, kuris nemokėtų už mano procedūras“, – teigė ji, demonstruodama savo chirurgiškai patobulintą kūną „YouTube“ kanale „Love Don’t Judge“.
Pirmasis Leslie įspūdis apie savo 52 metų partnerį Michaelą buvo paprastas: „Jis turtingas“. Ji pripažino, kad kartu jie jau išleido daugiau nei 150 tūkst. JAV dolerių (beveik 177 tūkst. eurų) plastinėms operacijoms.
Kaip pasikeičia poros santykiai, jei moteris uždirba daugiau?
„Planuoju finansuoti jos operacijas, kol bus išbrauktas visas sąrašas. Ji dabar kaip mano tikra lėlė“, – prisipažino Michaelas. Jis taip pat sakė, kad jis palaiko merginą ir skatina tokią jos išvaizdą.
Michaelas teigė, kad jam patinka žmonės, kurie siekia savo tikslų. Todėl jam nesunku apmokėti visas sąskaitas. Leslie jau atlikta šonkaulių operacija, kad liemuo būtų siauresnis, nosies operacija, „lapės akių“ pakėlimas, sudėti sėdmenų implantai ir net keturios krūtų didinimo operacijos.
„Jei Michaelas už viską nesutiktų mokėti, aš su juo nebebūčiau. Tai tikrai būtų santykių pabaiga“, – sakė Leslie.
Pora susipažino tada, kai Michaelas buvo fotografas vienoje iš Leslie fotosesijų. Jis pasakojo, kad viskas atrodė „labai natūralu“, jie buvo „tobula pora“.
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„Oficialia pora tapome po to, kai Michaelas sutiko apmokėti mano implantus“, – sakė Leslie. Ji taip pat prisipažino, kad per operacijas „beveik tris kartus mirė“, tačiau tai jos nesustabdė.
Leslie taip pat kuria erotinio pobūdžio turinį, kurį fotografuoja ir filmuoja Michaelas. Ji teigia, kad iš to gali uždirbti iki 100 tūkst. dolerių (apie 118 tūkst. eurų) per mėnesį.
Leslie sakė, kad „neatrodytų taip“, jei ne Michaelas, nes jis viską ir sukuria. Iš pradžių Leslie šeima buvo sutrikusi dėl jos santykių su vyresniu rėmėju, tačiau dabar supranta, kad jai tiesiog patinka vyresni vyrai, pasirengę ja rūpintis.
Vėliau vaizdo įraše pasirodė Leslie draugė Sarah, kuri išreiškė susirūpinimą, kad Michaelas ją per daug lepina ir neturėtų skatinti operacijų, nes Leslie yra „natūraliai graži“. Sarah sakė, kad Leslie buvo „tobula“ ir prieš operacijas, ir jai nepatinka, kad Michaelas tai skatina.
„Jei padėti žmogui pasiekti tikslą yra blogai, tuomet aš nežinau. Manau, kad aš jai padedu“, – „Mirror“ teigė Michaelas.
Leslie sakė nežinanti, „ką atneš ateitis“ jiems su Michaelu, bet ji laiminga, nes „turi didesnes krūtis“.
„Aš jį myliu dėl daugelio dalykų, bet labiausiai – dėl jo pozityvumo. Manau, šie santykiai sėkmingi, nes net jei mes abu esame finansiškai apsirūpinę, jis vis tiek mane remia. Visiems, kurie mus teisia, linkiu rasti ramybę savyje – kodėl jus apskritai jaudina mano egzistavimas?“ – stebėjosi Leslie.
Michaelas pokalbį užbaigė optimistiškai: „Ateitis tokia šviesi, kad man reikia akinių nuo saulės. Ji nuostabi, kiekviena diena – palaima. Mes pabundame dėkingi, kad kartu turime dar vieną naują dieną. Kiekvieną dieną raškome vyšnias nuo torto.“
Santykiaiporos santykiaiplastinės operacijos
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