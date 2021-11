Idėja boikotuoti ne nauja – dar 2008 m. P. Gražulis siūlė boikotuoti anuometines vasaros Pekino olimpines žaidynes. Būtina pabrėžti, kad dabartinė JAV valdžia tik nevykusiai mėgdžioja buvusio D. Trumpo prezidento pradėtą aktyvią kovą su Kinija, nes demokratai – dabartiniai valdantieji – per daug silpni, kad rimčiau pasipriešintų Kinijai. Ką jau bekalbėti apie dabartinio JAV prezidento sūnaus verslo reikalus su kinais.

Seimo valdantieji irgi tik nevykusiai mėgdžioja JAV, mėgindami kurti kažkokią unikalią užsienio politiką. Visgi toks išsišokimas tik įrodo, kad dabartinė valdžia vertina dabartinę oficialią Kinijos valdžią kaip priešišką, kaip neteisėtą ar okupacinę, nesilaiko Lietuvos ir Kinijos ankstesnių susitarimų dėl vienos Kinijos politikos ir dalinai kelia klausimus dėl Kinijos teritorinio vientisumo, klausia, kuri Kinija yra tikroji.

Ir tas apsimestinis diplomatiškumas, kad atidaryta nauja Taivanio atstovybė tėra savarankiškumas, kažkoks santykių vystymas, tik nevykusi dūmų uždanga. Juk ir pavadinimas išskirtinis tik „sutapimas“. Iš viešų pasisakymų tampa aišku, kad Seimo valdantieji saloje esantį Taivanį vertina labiau nei likusią Kiniją, nors pasaulis vertina atvirkščiai.

Kodėl negalima oficialiai pasakyti, kad Kinija – komunistinė – yra neteisėta valdžia ir Lietuva jos nepripažįsta? Nutraukite visus diplomatinius santykius tuomet. Kam reikia slėptis, apsimetinėti, žaisti kvailus žaidimus? Pasaulyje yra dešimtys ne demokratinių valstybių ir tuomet reikėtų visoms joms pradėti taikyti sankcijas. Klausimas, kodėl tuomet išskiriama Rusija, Baltarusija ir Kinija? Ar dėl to, kad kovoja su JAV ir ES? Jei Kinija būtų JAV ir ES draugė tuomet ir mūsų valdantieji draugautų su Kinija.

Esmė – kas yra draugas ir kas toks nėra. Pavyzdys – Saudo Arabija, kuri yra didelė JAV draugė. Šalyje neveikia jokios politinės partijos, nevyksta valstybiniai rinkimai, neskaitant vietinių rinkimų, kurie vyko 2005 m., o juose dalyvauti galėjo tik vyriškosios lyties atstovai. Karaliaus galia teoriškai ribojama šariato ir Saudo Arabijos tradicijų. Labai ribotos žmonių, ypatingai moterų, teisės Saudo Arabijoje kritikuojamos tokių tarptautinių žmogaus teises ginančių organizacijų kaip Human Rights Watch, Amnesty International, JTO Žmogaus teisių komiteto.

Ar mūsų užsienio reikalų ministras Landsbergis-anūkas ir jo valdoma Užsienio reikalų ministerija bei Seimas pareikš susirūpinimą dėl demokratijos padėties Saudo Arabijoje? Surinks parašus? Žinoma, kad ne. Nes tai yra JAV draugė. Tačiau jeigu staiga Saudo Arabija sugalvotų, jog reikia tapti JAV ar Izraelio ar kitų VIP klubo narių prieše, tuomet ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškeltų demokratijos problematikos klausimą šioje šalyje. Draugams vienoki standartai, o priešams – kitokie.

Arba pasakykite Kinijai – būkite mūsų draugais, tuomet nekelsime klausimų dėl demokratijos. Juk būtų dar paprasčiau? Demokratijos standartai – šaunus dalykas. Bet ne Saudo Arabijoms, o Kinijoms. Tokių nedemokratinių valstybių pasaulyje ne viena, tačiau Lietuvos politikai su visomis bendrauja, palaiko santykius. Tačiau Kinijos atveju demokratijos poreikis jau didesnis. Dvigubi, trigubi standartai. Apsimetinėjimas kažkuo geresniu nei esi. Vargu ar ministras, kaip ir karingasis jo partijos flangas, to nesupranta. Jie turbūt puikiai viską supranta, tiesiog dirba pagal savo planą, o dažnu atveju tiesiog kopijuoja tai, ką daro JAV.

Lietuva nelabai turi savarankišką užsienio politiką. Ir nors Prezidentas vienintelis, galintis pasipriešinti LKP, tačiau kažkodėl Kinijos klausimu pritaria ministrui. Vėlgi, norint būti tikrais demokratais, reikėtų kelti klausimą dėl demokratijos visame pasaulyje, visose valstybėse, neskaitant, kas yra draugas, o kas nėra toks. Kitu atveju, tai atrodo nerimta. Bet LKP kaip ir visa valdančioji dauguma niekada ir nebuvo rimta. Jiems tiesiog pasisekė, kad valdo pandemijos metu. Jų pagaili ir padeda tiek žiniasklaida, tiek įvairios visuomenės grupės, nes neva valdo sunkiais kriziniais laikais, eina už teisingą europinį kelią. O jei už teisingą kelią, tai gal nekritikuokime per daug?

Suprask, kad dabar bet koks visiškai nekompetentingas politikėlis turi imunitetą nuo kritikos, nes jis dirba sunkiais laikais. Jie priprato dirbti be rimtesnės kontrolės, be rimtesnės opozicijos ir su pasiteisinimu, jog pandemija už lango. Dabar mes turime puikų metą, kuomet bet kuris nevykėlis politikas gali dirbti Ministerijoje, Seime, be rimtesnės baimės būti išmestam. Nes jis geras vien dėl to, kad dirba tokiais sunkiais laikais. Imkime visi ir apsiverkime, pagailėkime. Tikri partizanai. Todėl tokia pas mus valdžia, tokia jos kokybė. Dirba, nes kažkam reik dirbti.

Kas bus kita valstybė, kuri bus pamokyta demokratijos standartų? Gal Saudo Arabija?

