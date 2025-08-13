Kavos užsisakiusi lankytoja sąskaitą saugojo ilgai: buvo priblokšta, kaip pasielgė padavėjas

„Padavėjo alga turėtų priklausyt nuo aptarnautų klientų skaičiaus ir sumos – tai tikrai nesudėtinga, kompe kiekvienas padavėjas turi savo paskyrą. Darbdavys pagal tai turėtų mokėt priedą. Būtų teisingiausia. Juk tai yra darbas, kurį pasirenku dirbti. Ar jį reikia dirbti susiraukus, o už šypseną laukti užmokesčio?
Pardavėjas rūbų parduotuvėje dirba daug daugiau aptarnaudamas, parinkdamas ir sugerdamas klientų nuotaikas, nei padavėjas kavinėj ir negauna jokių „aptarnavpinigių“. Iš esmės arbatpinigiai neatspindi padavėjo darbo. Greičiau – virėjų, tad ir turėtų keliaut į bendrą krepšį. Na, bet tačiau... JAV jie prasideda nuo 10 iki 25 proc. ir be ribų“, – rašė Gina.
„Jūs man pasakykit kodėl padėka padavėjui – arbatpinigiai, o padėka gydytojui ar slaugytojai jau nusikalstama veikla? Kur yra svarbiau? Man gydytojas. Ir dar, jei paliekame arbatpinigius padavėjui, tai kodėl nepaliekame kasininkui, rūbininkui, valytojai, vaistininkei? Visi dirba aptarnaujantį darbą. Nepalieku jokių arbatpinigių tiesiog iš principo, jei niekam, tai niekam. Ir neprisidedu prie verslininkų patogumo mokėti padavėjams mažas algas“, – prisipažino Ramutė.
Jai antrino ir Vytautas: „Jie už dyka dirba? Algos negauna? Tik iš arbatpinigių gyvena? O arbatpinigių nereikėtų, pavyzdžiui, degalinės operatoriui už malonų aptarnavimą, seselei už malonų slaugymą, kasininkei už gerą aptarnavimą? Galima vardinti ir vardinti. Visos profesijos svarbios ir visur yra sunkiai ir atsakingai dirbančių.
Yra daug darbų su labai sunkiom sąlygom ir mažais atlyginimais, kad ir slaugės. Ten tikrai sunkus darbas ir apie jokius arbatpinigius tie žmonės net nesvajoja. Kuo padavėjai ypatingi? Mano manymu, padavėjo darbas gerokai lengvesnis nei slaugės, juk irgi visokių ligonių būna, kuriuos turi nuolat kentėti. Bet blogas klientas atėjo ir išėjo, galbūt kitas negreit pasitaikys. O slaugė jei gavo kokį krieną ligoni, su juo gali ne vienus metus vargti, ir be jokių arbatpinigių. Bet niekas neverčia nei slaugės, nei barmeno dirbti, jei jiems per sunku ar blogai. Ir nereikia verkšlenti, kokie čia tie barmenai vargšai. Lai eina tualetų valyti, jei čia per sunku. Gal atsigaus nuo „gaivaus“ aromato ir pailsės. Nenoriu sumenkinti barmenų, jei kam tai pasirodys, bet kaip jau pavaizdavo čia juos paskutiniais vargšeliais, tai jie tikrai tokie nėra“.
„O tie, kurie dirba statybose, jų darbas turbūt lengvesnis už padavėjo? Jeigu padavėjo darbas toks sunkus, lai padirba statybose“, – siūlė Irena.
„O jūs įsivaizduojate, kiek uždirba valytoja, ir ar duodate jai arbatpinigių, kad ji išvalė tuliką biure?“ – piktinosi Giga.
„Ir aš dirbu aptarnaujančiame sektoriuje, ir niekas nieko man nepalieka. Tai nereiškia, kad aš turiu su žmonėmis elgtis nepagarbiai. Yra visokių žmonių, bet aš pati pasirinkau tokį darbą. Jeigu kavinėse nesugeba padorios algos mokėti, tai ne žmogaus problema, kuris ateina pavalgyti. Čia mano nuomonė. Draskykitės, kiek tik norite“, – rašė Vilma.
Savo nuomonę išreiškė ir maitinimo įstaigose dirbanti Rosie: „Ilgai dirbu ir padavėja, ir barmene, bet arbatpinigių kultūra yra nesąmonė. Dirbu ne Lietuvoje, atlyginimas yra normalus, todėl arbatpinigiai tikrai nebūtini. Aišku, visada malonu ir faina, kai juos palieka, bet tai turi būti kliento noras už itin gerą aptarnavimą. Amerikietiškas modelis mums atrodo yra visiškai menkinantis padavėjus ir barmenus. Be to, nepritraukia patyrusių žmonių. Ir dažnai dirba studentai arba žmonės kaip laikiną darbą, nes tokiu modeliu dirbant gauti kreditą yra beveik neįmanoma. Kai žmonės supras, kad tai specialybė, ir ne visi šį darbą sugebai (gerai) atlikti, ir mokės normalius pinigus, tada bus gerai. Nereikėtu pratinti suktis link amerikiestiško modelio, nes tada palikti arbatpinigius yra morališkai privaloma, nors tavo padavėja/as visiška/as „lomke“.
„Jau dabar ne tik padavėjai, bet ir taksistai išnaglėjo – kainą pasako 9, paduodi 10, net nesiruošia grąžos atiduoti. Aš kantrybės turiu ir palaukiu, kol grąžą atiduos. Parduotuvėje, jei trūks vieno cento, niekas nuolaidos nepadarys“, – rašė Bronė.
„Kodėl žmogus, atidirbęs savo darbą, atėjęs pavalgyti privalo dar sumokėti algą ir padavėjui? Jūs kai ateinat į parduotuvę, kasininkui paliekat arbatos? Kai ateinat į viešą tualetą, paliekat valytojai arbatpinigių? Atėję į ligoninę padėkojat už suteiktą pagalbą slaugytojai, padėjėjai, gydytojai, palikdami arbatos (kas yra laikoma kyšių)? Yra begalė aptarnaujančio personalo, kurių atlyginimas yra minimumas, bet kažkodėl padavėjams palikti arbatpinigius yra privalumas“, – stebėjosi Viktorija.
„Kiek daug“protingų“ žmonių atsirado su patarimais, nurodymais, užgauliojimais ir t.t. Vieni bando nurodyti, kad nėra ko lankytis kavinėse, jei gyveni iš atlyginimo ir negali papildomai primokėti, kiti leidžia klestėti verslininkams, kurie engia darbuotojus ir nemoka geresnių atlyginimų. Vieną kartą Lietuvoje reikėtų šitą nesąmonę pabaigti. Arbatpinigiai – korupcinio pobūdžio pinigai. Dauguma dorų žmonių gyvena iš atlyginimo. Jei visiems reikės mokėti, tai ir atlyginimo neužteks. Kiekvienas turi dirbti savo darbą, o ne ubagauti. Laikas struktūroms susidomėti tokiomis sutartimis ir t.t. Kai pas mus žmonės gaus tokius atlyginimus, pensijas, kaip užsienyje, tai galės visus paremti. Kiek žinau, kad gauti arbatpinigiai dalinami bendrai, pvz., virėjoms, padavėjoms ir t.t. Mes per daug kopijuojame užsieniečius, bet nieko nesukuriame savito. Dabar madingi žemo intelekto žmonės, gyvenime, politikoje, televizijos laidose, vaikų auginime ir t.t. Greitai bus gėda būti lietuvių!“ – piktinosi Nijolė.
„Atvejis: Užsisakiau kavos. Paprašiau sąskaitos, atėjo su kortelės nuskaitymo aparatu. Sakau, – mokėsiu grynais. Padaviau 10 svarų. Nustebo, kad grynais (apsidžiaugė). Atneša grąža ir čekį. Jame – kavos kaina, aptarnavimo procentas (12%) ir 1 svaras labdarai! Niekas neklausė, nori, nenori, gali, negali? Padavėjas labai greitai nuėjo. Žinoma, aš išėjau nieko nesakius, nes turėjau svarbų susitikimą dėl darbo, norėjau išlikti ramiai. Ilgai mąsčiau! Kas vyksta? Nesu kavinių, restoranų gerbėja, bet kartais dėl aplinkybių reikia. Labai nustebino! Saugoju tą sąskaitą, nežinau kodėl? Kava ir šiaip 4.20 svaro, manau, pakankamai viskas įskaičiuota, didelio aptarnavimo nereikia (juoda kava)“ – savo patirtimi dalinosi Ema
Tačiau buvo ir tokių, kurie įsitikinę, kad arbatpinigiai padavėjams turi būti mokami kaip papildomas atlygis už jų sunkų darbą.
„O kas duoda arbatpinigių maisto išvežiotojams į namus? Va čia tai tikrai jų sunkus darbas! Mint dviratuką per snigį, per šaltį, lietų, kad aptarnautų tuos, kurie šiltai sėdi! Jie tikrai verti gauti gerus arbatinigius!“, – įsitikinusi Jūratė.
„Pradeda lįsti kaimai su komentarais. Taip jau yra, kol nepabūsi padavėjo vietoje, nesuprasi. Dauguma žmonių nežino, kad padavėjas gauna algos mažiau už virėją ar barmeną, todėl jo alga priklauso nuo klientų. Kaip aptarnaus, tiek arbatpinigių gaus, nuo to priklausys, kiek uždirbs. Todėl prisiminkite, jeigu patiko, kaip greitai aptarnavo, patarė ar pagelbėjo 1–2 eurus tikrai ne taip jau skausminga palikti. Vieni susiraukę vaikšto žodžio neprataria, o kiti skubiai mandagiai dirba. Ar tikrai manote, kad turi vienodą algą gauti? Arbatpinigiai tam ir yra“, – įsitikinusi Solveiga.
„Juokingi komentatoriai. Jei neturite pinigų valgyti restorane, tai valgykit namuose. Ar jūs bent įsivaizduojat, kiek uždirba padavėjai ir koks sunkus tiek fiziškai, tiek mentaliai jų darbas, kai reikia aptarnauti įvairiausio plauko žmones, sukurti jaukią atmosferą, kiek jėgų kainuoja pagarbiai bendrauti su idiotais už staliukų, kurie nieko nesuvokia nei apie pagarbą, nei apie bendravimą? Ir dar yra kaltinami, jei maistas nepatiko, ar kažkas netaip patiekalui, kaip jie įsivaizdavo, kad turi būti. Ar einat pas virėją ar kepėją skųstis ar kaltinat ir siuntinėjat padavėją? Padavėjai gauna itin mažą bazinį atlyginimą, nes dalį atlyginimo susirenka iš arbatpinigių. Tokia yra jų darbo realybė. Ir visada palieku 10 ar daugiau procentų nuo sąskaitos, nes tie keli eurai žmogui yra įvertinimas už jo gerai atliekamą ir sunkų darbą. Ir taip, arbatpinigiai yra įvertinimas, kaip ir šypsena ir padėka ir komplimentas. Ar jums nėra svarbu, kad jus jūsų darbuose įvertintų ir pagirtų, jei jūs gerai atliekate savo darbą?“ – rašė Kastytis.
