Paaiškėjo konkurso „Žvaigždės nulėmė likimą: neįtikėtina mūsų pažinties istorija“ laimėtojai

Dėkojame skaitytojams, pasidalinusiems savo romantiškomis pažinties istorijomis.
Daugiausiai skaitytojų susidomėjimo sulaukė Donato pasakojimas: „Į bažnyčią pora nuėjo smalsumo vedina – net neįtarė, kas jų laukia: „Likimo akibrokštas“.
Taip pat Dalios istorija „Iš Turkijos moteris parsivežė paslaptį, kurios negali atskleisti niekam“.
Susiję straipsniai
Skaitytojų dėmesio taip pat sulaukė aprašyta pažinties istorija „Į pasimatymą ėjo nė neįtardama apie tikruosius vaikino ketinimus: nekalta smulkmena atvėrė merginai akis“.
Sveikiname laimėtojus!
Šių trijų didžiausio skaitytojų dėmesio sulaukusių istorijų autorius apdovanosime prizais – ką tik pasirodžiusia leidyklos „Alma littera“ išleista knyga „Ragana Freda“, kurios autorė – portalo Lrytas „Gyvenimo būdo“ redaktorė Jurgita Noreikienė.
„Ragana Freda“ – tai į dramatišką įvykių verpetą įsukanti meilės istorija, kurios nesinori paleisti iš rankų iki pat paskutinio puslapio.
Romano herojė Sibilė, išgyvenanti santykių krizę, kreipiasi į socialiniuose tinkluose itin populiarią būrėją raganą Fredą ir ši jai išpranašauja lemtingą susitikimą su didžiąja gyvenimo meile. Raganos pranašystė pildosi – mergina sutinka charizmatiškąjį Artūrą ir jį įsimyli. Tačiau aktoriumi prisistatančio vyro praeities paslaptys kelia nerimą. Ar išaiškėjus tiesai Sibilė bus pajėgi tai ištverti? Pačiau apie šią nuostabią knygą rasite čia.