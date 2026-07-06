Drabužių persirengimo kabinoje nuo vaizdo net užsimerkė: bėgo iš ten nieko nepirkusi

Užsukau į vieną labai populiarią drabužių parduotuvę sostinėje, nes norėjau pasimatuoti kelis rūbus vasarai. Atrodė, viskas tvarkinga, salėje drabužiai sukabinti gražiai, aplinka tvarkinga. Tačiau vos įžengusi į matavimo kabiną tiesiog iųsigandau nuo tokio vaizdo.
Pirmiausia į akis krito grindys, kurios buvo nuklotos pūkais, dulkių kamuoliukais ir plaukais. Atrodė, lyg kabina nebūtų valyta ne dieną ir ne dvi. Kai kur net buvo susikaupę ištisi dulkių gumulai, o kampuose mėtėsi įvairios smulkios šiukšlės. Negalėjau žiūrėti, net užsimerkiau.
Tiesą sakant, mane net supykino. Juk matavimo kabina yra vieta, kur žmonės persirenginėja, matuojasi drabužius, vaikšto basi ar su plonomis kojinėmis. Kaip galima taip apleisti erdvę, kurioje kasdien lankosi dešimtys ar net šimtai pirkėjų?
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Stovėjau ir galvojau – ar darbuotojai tikrai nemato, kokia ten situacija? O gal tiesiog niekam nerūpi?
Užsiminiau apie tai personalui, pažadėjo pasirūpinti.
Man sunku suprasti, kaip parduotuvė gali rūpintis savo įvaizdžiu, siūlyti naujas kolekcijas ir maloniai aptarnauti klientus, bet tuo pačiu leisti matavimo kabinoms atrodyti taip, lyg jos būtų pamirštos ištisoms savaitėms.
Prisipažinsiu, po tokio vaizdo net nebesinorėjo matuotis drabužių. Taip ir išėjau nieko nenusipirkusi. Nesu pedantė, tikrai nesikabinėju dėl drabužiais užverstų ir nesutvarkytų matavimosi kabinų. Bet man tvarka ir švara yra du skirtingi dalykai.
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Jei besimėtantys nesurinkti drabužiai ir nekelia galvos skausmo, persirengimo kabinos kampuose skraidantys plaukų ir dulkių kamuoliai man kelia pasibjaurėjimą.
Visą laiką galvojau ne apie tai, kaip man tinka rūbas, o apie tas dulkes ir limpančius svetimus plaukus po kojomis. Išėjau iš kabinos pasibaisėjusi ir su labai nemaloniu įspūdžiu.
Manau, kad elementari švara neturėtų būti prabanga. Jei klientai palieka pinigus parduotuvėje, jie turi teisę tikėtis bent jau tvarkingos ir higieniškos aplinkos. Toje parduotuvėje, deja, pamačiau visiškai priešingą vaizdą.
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