Jis pastebėjo, kad bene populiariausias šalies kurortas labai pasikeitė ir tapo moderniu, europinio lygio kurortu. Tačiau žinomas muzikas vasaros sostine tituluojamame mieste šįkart pasigedo vieno – žmonių.
„Ar Palanga nepraranda dalies savo poilsiautojų? Palanga per pastaruosius dešimtmečius labai pasikeitė.
Miestas tapo moderniu, tvarkingu, europinio lygio kurortu – atnaujinta infrastruktūra, sutvarkytos viešosios erdvės, dviračių takai, paplūdimiai. Tačiau vien gražios aplinkos, panašu, nebepakanka.
Šiandien vis daugiau žmonių, planuodami atostogas, renkasi Pietų Europos kurortus. Priežastis paprasta – stabilesnis ir šiltesnis klimatas.
Už atostogas mokami nemaži pinigai, todėl poilsiautojai nori kuo didesnės tikimybės mėgautis saule, o ne rizikuoti, kad didžiąją dalį laiko lis ar bus vėsu.
Kita priežastis – kainos. Daugelio nuomone, jos Palangoje pasiekė tokį lygį, kad dalis poilsiautojų pradėjo ieškoti alternatyvų.
Nors užsieniečiams jos dažnai atrodo priimtinos, Lietuvos gyventojams vis dažniau kyla klausimas, ar už tokią pačią ar net mažesnę sumą, neverta rinktis poilsio Ispanijoje, Graikijoje ar kitose Pietų Europos šalyse.
Tokias žmonių minias, kokias matome senose Palangos nuotraukose, šiandien išvysti vis sunkiau. Asmeniškai, ne kartą trumpam apsilankęs Palangoje susidariau įspūdį, kad poilsiautojų gerokai mažiau nei anksčiau.
Tai, žinoma, yra asmeninis pastebėjimas: ar poilsiautojų srautai ilgainiui nesikeičia Palangai nepalankia kryptimi?
Keičiasi ir kurorto atmosfera. Kadaise kone kiekviename žingsnyje siūlyti kebabai ar šūkiai „šaltas alus“ nebėra tokie ryškūs kaip anksčiau.
Vis dar galima išgirsti įvairių šnekamosios „žemaičių“ kalbos posakių, tarp jų ir „karoče“, kuris daugeliui primena ankstesnių laikų palikimą.
Pokyčių matyti ir J. Basanavičiaus gatvėje. Gatvės muzikantų netrūksta, tačiau neretai susidaro įspūdis, kad kai kurioms lauko kavinėms svarbiausia ne meninė kokybė, o kuo mažesnės išlaidos gyvai muzikai.
Dėl to kyla klausimas, ar toks požiūris prisideda prie kurorto įvaizdžio ir lankytojų patirties.
Palanga išlieka svarbiausiu Lietuvos pajūrio kurortu, tačiau konkurencija dėl poilsiautojų šiandien vyksta ne tik tarp Lietuvos kurortų, bet ir su visa Europa.
Todėl verta diskutuoti, kaip išlaikyti Palangos patrauklumą ateityje“, – savo nuomone dalinosi A. Penikas.
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