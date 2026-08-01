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Nuotakos elgesys per vestuves visus varė iš proto: „Ar ji išvis suaugęs žmogus?“

2026 m. rugpjūčio 1 d. 20:59
Lrytas.lt
Į vestuves su mergina pakviestas vaikinas nustėro pamatęs, ką visos šventės metu daro nuotaka. Jos elgesys per vestuves visus svečius tiesiog varė iš proto. Tokią situaciją socialiniame tinkle aprašė vienas vakarėlio svečias.
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„Prieš porą savaičių buvau vestuvėse kaip savo merginos palydovas, todėl, be jos, ten beveik nieko nepažinojau. Ceremonija buvo graži, kokteilių valanda – visiškai įprasta, o prasidėjus vakarienei visi tiesiog darė tai, ką žmonės paprastai daro vestuvėse: bendravo, kalbėjosi su seniai nematytais giminaičiais, dalijosi naujienomis.
Tada nuotaka pradėjo vaikščioti nuo stalo prie stalo. Iš pradžių nuoširdžiai maniau, kad ji tiesiog labai rūpestinga šeimininkė. Kol ji priėjo prie gretimo stalo, kur du vaikinai kalbėjosi apie futbolą, ir, visą laiką šypsodamasi kažkokia nejaukia šypsena, pasakė: „Šįvakar be sporto. Pasikalbėkime apie vestuves.“
Buvo taip nejauku, kad visi nusijuokė, tie vaikinai taip pat, o tada ji nuėjo.

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Maždaug po dešimties minučių ji sustabdė pagyvenusią porą, nes šie kalbėjosi apie kruizą, iš kurio ką tik grįžo. Ji tiesiogine prasme pasakė – ir aš nejuokauju: „Apie atostogas dar turėsite daug laiko pasikalbėti. Šiandien – diena apie mus.“
Ji taip elgėsi visą vakarą ir tai mane tiesiog varė iš proto. Buvo akivaizdu, kaip ji pati iš savo vestuvių išsiurbė visą džiaugsmą.
Kažkas pradėjo kalbėti apie namo pirkimą – ji iškart nukreipė pokalbį kitur. Kažkas pasakojo istoriją iš darbo – ir ji vėl pasirodė kaip Voldemortas. Mano mergina pradėjo kalbėtis su pussesere, kurios nebuvo mačiusi daugybę metų, ir nuotaka tiesiogine prasme priėjo bei pasiūlė joms verčiau pasidalyti mėgstamiausiu prisiminimu apie jaunavedžius.
Rimtai? Ar ji išvis suaugęs žmogus? Koks čia dėmesio reikalavimas?
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Man tai labai daug pasakė apie ją, kaip žmogų. Be to, šiek tiek sunerimau, nes mano mergina su ja draugauja.
Važiuodamas namo paklausiau merginos, ar man tik nepasirodė visa ši keista situacija, nes viskas buvo taip absurdiška.
Ji tik atsakė: „Ne. Ji taip pat elgėsi ir per sužadėtuvių vakarėlį.“
Ir dabar nuoširdžiai nesuprantu – kaip mano mergina apskritai gali draugauti su tokia moterimi?“ – socialiniame tinkle „Reddit“ stebėjosi vaikinas.
Po šiuo įrašu komentatoriai suskubo juokauti, kad svečiai tuomet galėjo aptarinėti nuotakos batus ar kitas jos aprangos detales. Tik, klausimas, ar tai jai būtų patikę.
Kažkas juokavo, kad nesistebėtų, jei tokia nuotaka vakarėlio pabaigoje išsitrauktų dovanų vokelius ir viešai garsiai paskelbtų, kas iš svečių neįdėjo grynųjų.
„Toks elgesys skamba tiesiog visiškai nenormaliai.
Per vestuves žmonės kalbasi apie pačius įvairiausius dalykus. Taip jie užmezga ryšį ir atranda bendrų interesų su kitais svečiais, kurių dalis gali būti visiškai nepažįstami.
Po tokio elgesio mano nuomonė apie šią porą tikrai pasikeistų ir, ko gero, pradėčiau nuo jų atsiriboti.
Manau, kad turėtum pasikalbėti su savo partnere apie tai, kas tave neramina, ir išsiaiškinti, ką ji pati apie visa tai mano.
Lengva į tokį elgesį numoti ranka. Jei tai būtų nutikę vieną ar du kartus, galėčiau tiesiog pagalvoti, kad nuotaka pernelyg susitelkusi į savo vestuves. Tačiau tai, kad ji taip elgėsi visą vakarą, man sako, jog čia slypi kažkas daugiau“, – stebėjosi komentatoriai.
Vestuvėsnuotakasvečiai
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