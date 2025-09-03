Kaip pašalinti pelėsio kvapą iš skalbimo mašinos: jums padės 5 sekundžių procedūra

Reguliarus skalbimas dažnai atrodo begalinė užduotis, todėl lengva pamiršti, kad ir pati skalbimo mašina taip pat reikalauja priežiūros.
Nedaugelis žino, kad mašiną reikia reguliariai valyti, nes miltelių likučiai ir drėgmė gali skatinti pelėsių susidarymą ant durelių.
Pelėsis pasireiškia kaip lipnus apnašas ant durelių kraštų, taip pat gali atsirasti pelėsių kvapas ant šviežiai išskalbto drabužio, rašo „Express“.
Tačiau „Heritage Park Laundry“ specialistė Kendra Kosenza paaiškina, kad pelėsių atsiradimo labai lengva išvengti – pakanka po kiekvieno skalbimo trumpam palikti skalbimo mašinos dureles atviras.
Ji pažymi: „Laikykite skalbimo mašinos dureles ir miltelių dėžutę atviras mažiausiai valandą po to, kai perkeliate daiktus į džiovyklą, kad mašina būtų išvėdinta“.
Veiksmingiausias būdas išlaikyti skalbimo mašiną švarią – stebėti, kad po skalbimo neliktų perteklinės drėgmės, nes pelėsis aktyviai vystosi drėgnoje aplinkoje.
Daugelis įpratę uždaryti dureles iškart po skalbimo, tačiau taip drėgmė lieka viduje, sudarant idealias sąlygas pelėsiui ir bakterijoms augti.
Todėl geriau palikti dureles ir dėžutę atviras, kad jos galėtų išdžiūti.
Taip pat verta prisiminti: muilo ir skalbinių minkštiklio nuosėdos taip pat gali provokuoti pelėsių atsiradimą, nes šių priemonių likučiai tampa maistine terpe pelėsiams.
Pernelyg didelis miltelių kiekis, per didelis skalbimo mašinos užpildymas arba per didelis skalavimo priemonės naudojimas sustiprina problemą. Tačiau atsikratyti pelėsių galima paprastu būdu.
Kaip atsikratyti pelėsių
Užkirsti kelią pelėsių atsiradimui yra daug lengviau nei vėliau juos šalinti. Tačiau jei jie vis dėlto atsirado, nepulkite į paniką. Jums reikės tik šiek tiek baltojo acto ir maistinės sodos.
Sudrėkinkite skudurėlį actu ir nuvalykite gumines durų sandarikles – būtent ten dažniausiai kaupiasi drėgmė ir atsiranda pelėsis.
Baltojo acto sudėtyje yra natūralių antibakterinių medžiagų, kurios naikina pelėsio sporas.
Po to įberkite šiek tiek sodos į būgną ir paleiskite tuščią skalbimo programą aukštoje temperatūroje.
Maistinė soda yra vienas iš geriausių natūralių valiklių: ji yra šarminė, todėl lengvai ištirpdo riebalus ir muilo likučius be papildomų pastangų.
Baigus ciklą, skalbimo mašina bus švari ir be pelėsių.
Jei problema išlieka, pakartokite ciklą, įberdami acto į miltelių dėžutę ir vėl įjunkite karštą skalbimo programą.
Tačiau labai svarbu nenaudoti acto ir sodos kartu, nes jų cheminė reakcija neutralizuoja valymo savybes.
Paleiskite skalbimą tik su actu arba tik su soda, kitaip gausite tik audringą reakciją su burbuliukais, bet ne rezultatą.
