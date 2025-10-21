Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
GamtaŽemė

Brazilija leido vykdyti naftos paieškas netoli Amazonės upės žiočių

2025 m. spalio 21 d. 07:08
Brazilijos aplinkos agentūra „Ibama“ patvirtino prieštaringai vertinamą žvalgomojo naftos gręžimo projektą netoli Amazonės upės žiočių prieš pat šalyje prasidėsiančią pasaulinę klimato konferenciją.
Daugiau nuotraukų (1)
Valstybinė energetikos bendrovė „Petrobras“ gavo licenciją atlikti bandomuosius gręžinius Atlanto vandenyne ieškant galimų naftos išteklių, pirmadienį pranešė „Ibama“.
Energetikos ministras Alexandre Silveira platformoje „X“ šią teritoriją apibūdino kaip svarbiausią „mūsų energetinio suvereniteto ateičiai“.
„Petrobras“ teigė, kad žvalgomasis gręžimas bus pradėtas nedelsiant ir turėtų trukti apie penkis mėnesius.
Daugiau nei prieš dvejus metus „Ibama“ atmetė panašią bendrovės paraišką. Vėliau „Petrobras“ peržiūrėjo savo saugos planą, kad sumažintų žalos aplinkai riziką.
Aplinkosaugos organizacijos įspėjo apie galimas neigiamas giliavandenio gręžimo pasekmes.
„Brazilija ką tik žengė pavojingą žingsnį klaidinga kryptimi klimato krizės akivaizdoje“, – sakoma aplinkosaugos organizacijos „Greenpeace“ pareiškime.
„Net po trijų federalinės prokuratūros perspėjimų apie riziką ir pažeidimus aplinkosaugos agentūra „Ibama“ suteikė „Petrobras“ leidimą vykdyti gręžimo darbus Amazonės deltoje“, t. y. teritorijoje, kuri laikoma vienu iš biologiškai įvairiausių ir ekologiškai jautriausių regionų Žemėje, teigė organizacija.
AmazonėNaftaBrazilija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.