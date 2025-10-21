Brazilija leido vykdyti naftos paieškas netoli Amazonės upės žiočių

Valstybinė energetikos bendrovė „Petrobras“ gavo licenciją atlikti bandomuosius gręžinius Atlanto vandenyne ieškant galimų naftos išteklių, pirmadienį pranešė „Ibama“.
Energetikos ministras Alexandre Silveira platformoje „X“ šią teritoriją apibūdino kaip svarbiausią „mūsų energetinio suvereniteto ateičiai“.
„Petrobras“ teigė, kad žvalgomasis gręžimas bus pradėtas nedelsiant ir turėtų trukti apie penkis mėnesius.
Daugiau nei prieš dvejus metus „Ibama“ atmetė panašią bendrovės paraišką. Vėliau „Petrobras“ peržiūrėjo savo saugos planą, kad sumažintų žalos aplinkai riziką.
Aplinkosaugos organizacijos įspėjo apie galimas neigiamas giliavandenio gręžimo pasekmes.
„Brazilija ką tik žengė pavojingą žingsnį klaidinga kryptimi klimato krizės akivaizdoje“, – sakoma aplinkosaugos organizacijos „Greenpeace“ pareiškime.
„Net po trijų federalinės prokuratūros perspėjimų apie riziką ir pažeidimus aplinkosaugos agentūra „Ibama“ suteikė „Petrobras“ leidimą vykdyti gręžimo darbus Amazonės deltoje“, t. y. teritorijoje, kuri laikoma vienu iš biologiškai įvairiausių ir ekologiškai jautriausių regionų Žemėje, teigė organizacija.