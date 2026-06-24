Mergvakario pokštas virto tragedija: nuotaka liko paralyžiuota, tačiau savo svajonės neatsisakė

Merginų vakaras, kaip ji pati yra pasakojusi „ABC News“, buvo linksmas ir įprastas – draugės grįžo namo, persirengė maudymosi kostiumėliais ir nusprendė išsimaudyti baseine. Viena artimiausių jos draugių žaismingai stumtelėjo Rachelle į vandenį. Toks pokštas jų kompanijoje nebuvo naujiena – panašiai jos buvo elgusiosios ir anksčiau.
Tačiau tąkart viskas baigėsi tragedija. Rachelle galva atsitrenkė į baseino dugną. Gydytojai vėliau nustatė, kad ji patyrė C6 kaklinės stuburo dalies nugaros smegenų traumą. Po nelaimės moteris nebegalėjo vaikščioti ir nejautė kūno žemiau raktikaulio.
Iki vestuvių buvo likusios keturios savaitės. Viskas, kas dar visai neseniai atrodė suplanuota ir aišku, staiga tapo nebeapibrėžta. Rachelle turėjo mokytis gyventi iš naujo.
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Vis dėlto viena jos svajonė nepasikeitė. Rachelle norėjo ištekėti už savo sužadėtinio Chriso Chapmano. Maždaug po metų nuo nelaimės pora susituokė Šiaurės Karolinoje.
Interviu „ABC News“ tuomet 25-erių Rachelle sakė, kad santuoka su Chrisu jai visada buvo didžiausia svajonė. Po nelaimės ji atrodė tarsi išslydusi iš rankų, tačiau galiausiai tapo realybe.
Moteris atvirai kalbėjo ir apie draugę, kurios stumtelėjimas baigėsi tokia skaudžia nelaime. Rachelle niekada viešai neatskleidė jos tapatybės ir nevadino įvykio tyčiniu veiksmu. Priešingai – ji pabrėžė, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas, o ne piktavališkas poelgis.
Pasak Rachelle, daugelis žmonių po incidento pirmiausia matė jos pačios tragediją. Tačiau ji ne kartą yra sakiusi, kad nelaimė palietė ne tik ją. Draugė, kuri tą vakarą ją stumtelėjo į baseiną, taip pat turėjo gyventi su šio įvykio pasekmėmis.
Rachelle yra sakiusi, kad jos pačios sužalojimai buvo fiziniai, o draugės – emociniai ir psichologiniai. Moteris neslėpė mananti, jog su tokiu kaltės jausmu susidoroti gali būti net sunkiau, nei išmokti gyventi su fizine negalia.
Šis požiūris tapo viena labiausiai aptarinėjamų jos istorijos dalių. Užuot kaltinusi draugę, Rachelle pasirinko atleidimą ir bandymą judėti pirmyn.
Reabilitacija, neįgaliojo vežimėlis, kasdieniai iššūkiai ir būtinybė iš naujo susikurti įprastą rutiną tapo jos realybe. Apie gyvenimą po nelaimės Rachelle Chapman dalijasi ir savo „Instagram“ paskyroje.
Jos istorija iki šiol prisimenama kaip viena tų, kuriose viena akimirka pakeičia viską. Tačiau kartu tai ir pasakojimas apie tai, kaip žmogus gali neprarasti savęs net tada, kai griūva visas ankstesnis gyvenimo planas.