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Nepamirštamas mergvakaris virto košmaru: po muštynių nuotaka išlaipinta iš lėktuvo 

2026 m. liepos 12 d. 20:03
Lrytas.lt
Kelionė, kuri turėjo tapti nepamirštamu mergvakariu užsienyje, virto tikru košmaru.
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Lėktuve, skridusiame iš Vroclavo į Zadaro miestą Kroatijoje, kilo triukšmingas konfliktas, kuriame dalyvavo penkios lenkės. Tarp jų, kaip teigiama, buvo ir būsima nuotaka.
Vietoje saulėtos Kroatijos jų laukė Pasienio apsaugos pareigūnų įsikišimas, įžeidinėjimai ir priverstinis grįžimas namo.
Pasak keleivių, viskas prasidėjo dar prieš įlaipinimą į lėktuvą. Jau tuomet atmosfera buvo labai įtempta – moterys ginčijosi ir niekaip negalėjo nusiraminti.

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Užėmus vietas lėktuve, situacija tik pablogėjo.
Liudininkų teigimu, viena iš moterų, tikriausiai būsima nuotaka, ėmė įžeidinėti kitą keleivę. Lėktuve skambėjo necenzūriniai žodžiai, o konflikto centre, kaip teigiama, atsidūrė vienos draugės vaikinas.
Lėktuvo įgulai neliko nieko kito, kaip tik pareikalauti, kad agresyviausiai besielgusi keleivė paliktų orlaivį. Teigiama, jog išlipdama ji net apspjovė savo varžovę.
Visas incidentas netrukus išplito internete, kur sulaukė gausybės komentarų.
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Situacija buvo tokia rimta, kad į įvykio vietą buvo iškviesti Lenkijos pasienio apsaugos Specialiosios intervencijos grupės pareigūnai.
Paaiškėjo, kad net trys iš penkių moterų buvo neblaivios.
Visos jos, padedant uniformuotiems pareigūnams, buvo išlaipintos iš lėktuvo.
Šios istorijos pabaiga buvo nuspėjama – orlaivio kapitonas nusprendė išbraukti moteris iš keleivių sąrašo. Nė viena iš jų taip ir neišskrido į Kroatiją.
Tačiau tuo viskas nesibaigė – už savo elgesį moterims buvo skirtos baudos, rašo „Fakt“.
nuotakamuštynėsmergvakaris
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