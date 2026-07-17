Dvynės įsimylėjo tą patį vaikiną: „Norėjau, kad sesuo būtų su manimi visada“

22-ejų seserys palaiko rimtus santykius su 26-erių Fetti Rawlingsu. Iš pradžių Fetti susitikinėjo tik su Ivy, o po dvejų metų prie jų romantinių santykių prisijungė merginos dvynė Maddie. Nors trijulė kartu jau porą metų, jų santykiams griežtai nepritaria dvynių tėvai.
Maddie, gyvenanti Virdžinijoje (JAV), sakė: „Tėvams nemalonu kalbėti apie mūsų santykius. Jie mano, kad darome netinkamus dalykus kartu ir nepritaria dėl savo kultūrinių bei asmeninių įsitikinimų.“
Ji pridūrė: „Su sese kartu nedarome nieko intymaus, tiesiog esame dvi merginos, pamilusios ir nusprendusios gyventi su tuo pačiu vaikinu.“
Poligamija – ar normalu vyrui turėti daug moterų?
Maddie paaiškino, kad jų ryšys su seserimi yra labai stiprus: „Mes mylime viena kitą kaip bet kurios dvynės: esame labai artimos, puikiai suprantame, kalbamės apie sudėtingus dalykus ir visada palaikome.“
Ji prisiminė vaikystę: „Dar būdamos mažos nerimavome, kaip bus ateityje su santykiais, nes nenorėjome išsiskirti ar nutolti viena nuo kitos.“
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Fetti nuo pat pradžių buvo atviras su Ivy ir prasitarė apie norą turėti poligininius santykius, tad mergina pradėjo domėtis šia santykių forma.
„Kai supratau poliginijos istoriją, privalumus ir iššūkius, norėjau apie tai pasidalinti su Maddie, kad ir ji suprastų“,– sakė ji.
Maddie tokia santykių forma taip pat sudomino, o Ivy pasiūlius tapti trečiąja santykių dalyve, ji iškart sutiko.
„Nenorėjau, kad ji blaškytųsi pažinčių rinkoje ir švaistytų laiką. Norėjau, kad mano sesuo būtų su manimi visada“, – teigė Ivy.
Ivy pripažino, kad pavydas kėlė daugiau problemų tada, kai jos santykiai buvo monogaminiai.
Maddie paaiškino: „Anksčiau Ivy nuolat nerimavo dėl neištikimybės. Dabar, poligaminiuose santykiuose, tokios baimės nebėra, nes viskas paremta 100 proc. atvirumu ir bendravimu.“
Ji pridūrė: „Jei Fetti norėtų dar vienos merginos, jis apie tai pasakytų mums abiem.“
Kasdienybėje dvynės dalijasi visais namų ruošos darbais: abi pasikeisdamos gamina maistą, rūpinasi augintiniais, o visa trijulė kartu kuria turinį socialiniuose tinkluose. Jie sako, kad dauguma reakcijų būna neigiamos.
Kai kurie kritikai juos kaltina „smegenų plovimu“ ar net užsimena apie netinkamus santykius tarp seserų.
Vis dėlto yra ir palaikančių žmonių.
Maddie sakė: „Kai kurie sako, kad tai gražūs santykiai, ir svarbiausia, kad mes esame laimingi.“
Ivy taip pat kuria tinklalaidę, kurioje siekia šviesti moteris apie poliginiją ir padėti joms suprasti emocinius iššūkius, su kuriais pati susidūrė.
Parengta pagal „Daily Star“