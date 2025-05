Nesveikas maistas daro mus kvailesniais – ir labai konkrečiu būdu

Naudodami virtualios realybės (VR) sistemą, Sidnėjaus universiteto (Australija) mokslininkai įrodė ryšį tarp riebalų ir cukraus gausaus maisto ir prastesnės orientacijos erdvėje bei atminties sutrikimų. Tai patvirtina ankstesnių tyrimų su graužikais rezultatus.

Tyrime 120 jaunų suaugusiųjų dalyvavo riebalų ir cukraus suvartogimo (DFS) apklausoje, kad mokslininkai galėtų apytikriai įvertinti, kiek vidutiniškai nesveiko maisto dalyviai suvartojo per pastaruosius 12 mėnesių. Tada užsidėję VR akinius dalyviai naudodami vairalazdę navigavo trimatėje labirinto erdvėje su orientyrais, kad galėtų rasti paslėptą lobių skrynią.

Jie turėjo tai padaryti šešis kartus, ir jei lobių skrynią rasdavo per mažiau nei keturias minutes, pereidavo prie kito bandymo; jei nepavykdavo to padaryti per nustatytą laiką, jie buvo virtualiai teleportuojami į skrynios vietą, kad galėtų pamatyti orientyrus kitam bandymo etapui.

Paskutiniame septintajame etape lobių skrynia buvo pašalinta, ir šį kartą dalyviai turėjo rasti tą labirinto dalį, kurioje, jų manymu, ji buvo anksčiau.

Tyrėjai nustatė, kad dalyviai, kurių DFS balas buvo aukštesnis, lobio vietą nustatė žymiai blogiau nei tie, kurių mityboje buvo mažiau riebalų ir cukraus.

Rezultatai rodo, kad riebi ir cukraus turinti mityba sukelia tam tikrą hipokampo funkcijos sutrikimą, kenkiantį orientacijai erdvėje ir atminties funkcijoms.

Tyrime buvo atsižvelgta į dalyvių KMI. Tai reiškia, kad net santykinai sveikų žmonių, kurių KMI rodikliai yra normalūs, netinkama mityba gali pakenkti jų kognityviniams gebėjimams dar gerokai prieš išsivystant kitoms medžiagų apykaitos ligoms.

Žinoma, tyrimas turėjo tam tikrų apribojimų. Nors tyrimą pradėjo 120 žmonių, tik 55 jį baigė dėl kinetozės (pykinimo, kurį sukelia VR).

Be to, tyrimas buvo skirtas jauniems studentams (18–38 metų), kurie neatspindi bendrosios populiacijos. Taip pat nebuvo tiriamas smegenų vaizdas.

Tačiau, nors priežastinis ryšys lieka neįrodytas, rezultatai sutampa su ankstesniais tyrimais su graužikais, kurie parodė, kaip riebi ir cukraus turinti mityba paveikė gyvūnų erdvinį mąstymą ir atmintį.

„Gera žinia yra tai, kad, mūsų nuomone, ši situacija yra lengvai pakeičiama, – sakė Sidnėjaus universiteto atstovas Dominic Tran. – Mitybos pokyčiai gali pagerinti hipokampo sveikatą, o kartu ir mūsų gebėjimą orientuotis aplinkoje, pavyzdžiui, kai tyrinėjame naują miestą ar bandome įsiminti naują kelią namo.“

Apibendrinant, tyrimas rodo, kad gera mityba yra svarbi smegenų sveikatai, kuri tampa vis svarbesnė senstant ir natūraliai silpnėjant kognityvinėms funkcijoms, rašo „New Atlas“.