Tai Braškių ar Žemuogių pilnatis? Atsakymas – paprastas

Tiesą sakant, Lietuvoje „vardiniai“ pilnačių pavadinimai įsivyravo gana neseniai – dar prieš dešimtmetį bendrojoje infoerdvėje nieko panašaus nebuvo. Bet pasaulyje tokie pavadinimai skaičiuoja jau šimtmetį. Ir tiesą sakant, ne vieną.
Bebrų, Alkio, Vilkų, Žemuogių ir visokios Pilnatys yra populiarios Vakarų pasaulyje, ypač – JAV. Iš čia dauguma jų pavadinimų ir kilę, o jei tiksliau – iš JAV autochtonų (indėnų). Būtent iš čia kilusi ir Žemuogių pilnatis.
Birželio pilnatis žymi laukinių uogų sunokimo ir rinkimo sezono pradžią. Tačiau indėnai tikrai nebuvo susidūrę su sukultūrintomis braškėmis – tiesą sakant, braškės buvo išvestos tik XVIII a., Prancūzijoje, ir tik XIX a. atsirado JAV, o pilnačių pavadinimai siekia daug, daug senius laikus.
Tad istoriškai logiškas ir teisingas pavadinimas būtų būtent Žemuogių pilnatis.
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