Mokslas ir ITNeįtikėtini faktai

Tai Braškių ar Žemuogių pilnatis? Atsakymas – paprastas

2026 m. birželio 30 d. 11:45
Pirmadienį danguje vėl sužibo pilnatis – ir beje, dar ne paprasta, o viena mažiausių metuose, t. y. Mėnulis dabar yra viename tolimiausių taškų nuo žemės, todėl optiškai atrodo mažiausias. Bet štai vienur ši pilnatis pavadinama Braškių, o kitur – Žemuogių. Kodėl? Ir kodėl tas variantas yra logiškesnis?
Daugiau nuotraukų (1)
Tiesą sakant, Lietuvoje „vardiniai“ pilnačių pavadinimai įsivyravo gana neseniai – dar prieš dešimtmetį bendrojoje infoerdvėje nieko panašaus nebuvo. Bet pasaulyje tokie pavadinimai skaičiuoja jau šimtmetį. Ir tiesą sakant, ne vieną.
Bebrų, Alkio, Vilkų, Žemuogių ir visokios Pilnatys yra populiarios Vakarų pasaulyje, ypač – JAV. Iš čia dauguma jų pavadinimų ir kilę, o jei tiksliau – iš JAV autochtonų (indėnų). Būtent iš čia kilusi ir Žemuogių pilnatis.
Birželio pilnatis žymi laukinių uogų sunokimo ir rinkimo sezono pradžią. Tačiau indėnai tikrai nebuvo susidūrę su sukultūrintomis braškėmis – tiesą sakant, braškės buvo išvestos tik XVIII a., Prancūzijoje, ir tik XIX a. atsirado JAV, o pilnačių pavadinimai siekia daug, daug senius laikus.
Tad istoriškai logiškas ir teisingas pavadinimas būtų būtent Žemuogių pilnatis.
astronomijaindėnaižemuogės
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.