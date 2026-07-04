Būna ir tokių: unikalus ugnikalnis sniegynuose spjaudosi aukso kristalais

Roso saloje, esančioje Roso jūroje – Antarktidos įlankoje – Erebuso kalnas spjaudosi dūmais maždaug 1350 kilometrų atstumu nuo geografinio Pietų ašigalio. Tai labiausiai į pietus nutolęs aktyvus ugnikalnis pasaulyje, kurio viduje nuolat burbuliuoja liepsnojančios lavos ežeras.
O dujose, nuolat veržiančiose iš šių vartų į požemį, mokslininkai aptiko mikroskopines kristalinio, gryno aukso daleles.
Remiantis 1991 m. moksliniu straipsniu, paskelbtu žurnale „Geophysical Research Letters“, Erebusas kasdien išmeta apie 80 gramų mikroskopinių aukso dulkių, išsklaidydamas jas net iki 1000 kilometrų atstumu – o galbūt net ir toliau.
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Iki šiol tai yra vienintelis pasaulyje žinomas ugnikalnis, išmetantis kristalines gryno aukso daleles. Tačiau tikroji mįslė yra tai, kaip auksas išvis išsiskiria iš magmos.
Tiesą sakant, auksas vulkaninėse išmetamose medžiagose nėra toks jau neįprastas reiškinys. Chemiškai nustatyta, kad aukso pėdsakų yra mėginiuose iš Kīlauėjos Havajuose, Etnos Italijoje, Augustino Aliaskoje ir El Chichóno Meksikoje. Vėlesni teoriniai tyrimai leido manyti, kad auksas gali būti pernešamas karštuose vulkaniniuose skysčiuose, o tikriausiai ir dujose.
Tai – logiška. Vulkanas iš esmės yra skylė Žemės plutoje, per kurią iš gilumos po žeme išlydyta medžiaga veržiasi į viršų. Daugelis elementų, tokių kaip varis, sidabras, gyvsidabris, arsenas, selenas ir siera – taip pat auksas – susimaišo įspūdingame, tiesioginiame „lydymo katile“, kur jie gali jungtis su kitais elementais ir sudaryti junginius.
Ten auksas neišgaruoja kaip vanduo iš virdulio – gryno aukso virimo temperatūra yra kur kas aukštesnė nei ugnikalnių temperatūra. Manoma, kad jis keliauja kartu su lakiais chloro ar sieros turinčiais junginiais, kurie gali būti karštose vulkaninėse dujose. Tačiau pasak komandos, kuriai vadovauja geochemikė Kimberly Meeker iš Naujosios Meksikos kasybos ir technologijų instituto JAV, Erebuso auksas elgiasi taip, kaip nematyta nė viename kitame ugnikalnyje.
Tirdami Erebuso kalno išmetamus teršalus, mokslininkai paėmė mėginius iš sniego aplink vulkaninį kraterį, iš dujų stulpo, kylančio iš lavos ežero, ir iš Antarkties troposferos, esančios iki 1000 kilometrų atstumu nuo ugnikalnio. Visose trijose mėginių serijose jie aptiko mikronų dydžio gryno aukso daleles.
Elektroniniu mikroskopu dalelės atrodė kaip sudėtingos, briaunotos, beveik tobulos geometrinės formos kristalai – o ne kaip nereguliarios dėmės. Kai kurių skersmuo siekė iki maždaug 60 mikrometrų.
Apskaičiuotas 80 gramų per dieną išmetamas kiekis iš tiesų buvo šiek tiek mažesnis nei tas, koks pranešamas apie kai kuriuos kitus ugnikalnius. Remiantis tuo metu turėtais matavimais, Kīlauėja per dieną išmesdavo apytikriai nuo 500 iki 800 gramų aukso, o Etnos ugnikalnio atveju šis kiekis siekė net 2,4 kilogramo.
Tačiau Erebusas turi kažką unikalaus, kas leidžia auksui atsiskirti nuo junginių, kuriuose jis buvo įstrigęs vulkaninėse išmetamose medžiagose.
Vienas iš mokslininkų pasiūlytų modelių teigia, kad auksas iš lavos pasprunka lakiuose chlorą turinčiuose junginiuose. Dujoms atvėsus, auksas iškristalizuoja iš šių junginių, kol galiausiai nusėda ant Antarkties ledo. Tačiau viena šio modelio problema yra ta, kad dujose yra labai mažai aukso. Tokiomis sąlygomis spontaniškas gražiai susiformavusių kristalų susidarymas ore yra labai sudėtingas.
Kitas scenarijus, kurį vėliau pasiūlė vulkanologas Philipas Kyle’as iš Naujosios Meksikos kasybos ir technologijų instituto, kuris yra tyrimo komandos narys, yra toks: auksas susidaro palaipsniui ant lavos ežero paviršiaus plutos, o tik tada jį į viršų nuneša kylantys dujų srautai.
Tačiau nuo atradimo praėjo jau daugiau nei 30 metų, o mes vis dar neturime konkretaus atsakymo.
Atrodo, kad kažkas, susijęs su Erebuso kalnu – ar tai būtų chemija, aplinkos temperatūra, geologija, ar kažkas kitas – suteikia jam unikalią savybę, leidžiančią barstyti sniegą aukso dulkėmis, rašo „Science alert“.
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