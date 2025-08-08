Proteste prie URM – ir Celofanas: raginta naikinti akreditaciją S. Cichanouskajos biurui

„Mitingas surengtas po URM atsakymo, kad net nesvarstys tų raginimų nutraukti akreditaciją Cichanouskajos biurui ir finansavimą jos tam tikroms išlaidoms ir veikloms“, – penktadienį žurnalistams komentavo V. Sinica.
Anot jo, Lietuva tikėjosi pasiekti, kad Baltarusija taptų provakarietiška valstybė, atsiribojusi nuo Rusijos įtakos būtent per S. Cichanouskajos biuro formatą. Vis dėlto, tikino politikas, to pasiekti nepavyko.
„Šiandien, žiūrėdami atgal, mes matome, kad ta linkme Lietuva nieko nepasiekė ir šitas būdas nepasiteisino. Lietuva turėtų ieškoti naujų kelių, o tuo pačiu metu pripažinti ir tai, kad jos (S. Cichanouskajos – ELTA) veikla mažų mažiausiai nepadeda spręsti ir dėl augančios baltarusių diasporos kylančių problemų“, – sakė jis.
Protestuotojai savo rankose laikė plakatus su užrašais „Sudie, Cichanouskaja“, „Vytis Pahonia, Waykimas ar Pagaunė – tai ne Baltarusijos simbolis“, „Cichanouskaja – lauk iš Lietuvos, „Lietuvos pinigais remiamas veikimas prieš Lietuvos interesus“, „Baltarusiai kaip bumerangai – kodėl vis grįžta pas Batką?“
Į mitingą pareikšti savo balso atėjo ir vienas baltarusis, kuris laikė plakatą „Ačiū, Lietuva, už palaikymą!“
Proteste sudalyvavao ir Celeofanas
Tiesa, į mitingą rinkosi ne tik V. Sinicos iniciatyvą norintys palaikyti protestuotojai, bet kartu su iš įkalinimo įstaigos neseniai išėjusiu Antanu Kundrotu (Celofanu) atėję žmonės.
V. Sinica tvirtino, kad jo organizuotas mitingas neturi nieko bendro su Celofano pozicija, nuo jo atsiribojo ir reiškė padėką policijos pareigūnams, jog pavyko išvengti rimtų provokacijų.
A. Kundrotas protesto metu transliavo mitingo eigą, bandė pakalbinti ir V. Sinicą, tačiau šis teigė komentarų jam neduosiantis.
S. Cichanouskajos biuro veikla neartina Baltarusijos prie demokratijos
Į protestą savo balso pareikšti atėję baltarusiai tikino, jog toks protestas tarnauja Aleksandro Lukašenkos režimui. V. Sinica savo ruožtu pabrėžė, kad mitingas nėra skirtas remti ar palaikyti A. Lukašenkos režimą.
„Priešingai, tai yra protestas, pirmiausiai todėl, kad tai, kaip dabar su Baltarusijos opozicija elgiasi Lietuva, jokių pokyčių Baltarusijoje neartina. Tai Lukašenka gali, kaip eilinį informacinio karo metodą panaudoti ir kažką ten pasakyti palankaus apie šitas akcijas“, – teigė jis.
„Tiesą sakant, 2021 m. vasarą (Baltarusijos – ELTA) valstybinėje televizijoje vadino mane naciu. Jam dabar būtų nelengva pagirti šitą akciją, ko gero. Bet aš tikrai manau, kad, nepaisant šitų informacinių atakų, reikia drąsiai sakyti taip, kaip yra“, – kalbėjo parlamentaras.
Be to, tvirtino V. Sinica, tai nėra protestas prieš Baltarusijos opoziciją kaip tokią. Mitingu, kartojo jis, siekiama atkreipti dėmesį į S. Cichanouskajos biuro veiklą ir finansavimą.
„Aš nebandau pasiūlyti, juo labiau gatvėje susirinkus, kaip mes turime daryti toliau. Mes tiesiog turime pripažinti, kad iki šiol veikęs būdas neveikia ir turime ieškoti naujo“, – akcentavo Seimo narys.
URM: remti Baltarusijos demokratiją – Lietuvos nacionalinis interesas
Prieš mitingą žurnalistams komentavęs URM strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Stanys sako, kad Lietuva nuosekliai remia Baltarusijos opozicines jėgas, nes tai yra šalies nacionalinio saugumo interesas.
„Lietuva nuosekliai remia Baltarusijos opozicines jėgas. Galime tik priminti, kad Aleksandro Lukašenkos režimas yra įkalinęs daugiau 1,2 tūkst. politinių kalinių, todėl Lietuvos nacionalinio saugumo klausimas ir interesas yra laisva ir demokratiška Baltarusija“, – penktadienį žurnalistams sakė jis.
Paklaustas, ar nėra atsižvelgiama į prieš kurį laiką S. Cichanouskajos sutuoktinio išsakytas mintis apie autonominius baltarusių regionus, M. Stanys tikino, jog ministerija grėsmių nevertina – tai yra Valstybės apsaugos tarnybos (VAT) prerogatyva.
„Grėsmių vertinimas ir kitų aplinkybių įvertinimas yra Valstybės apsaugos tarnybos vadovybės klausimas. Tai nėra URM kompetencija“, – pridūrė jis.
URM atstovas pridūrė, kad S. Cichanouskajos sutuoktinio kalbėjimas apie autonomines teritorijas jokių naujų diskusijų tarpinstituciniame lygmenyje nesukelia
„Tai yra tik pono Cichanouskio pasisakymai“, – pabrėžė M. Stanys.
Paklaustas, ar ministerija svarstys akreditacijos S. Cichanouskajos biurui naikinimą, M. Stanys atsakė neigiamai.
„Statusas buvo suteiktas Vyriausybės sprendimu, šiuo metu statuso keitimo klausimas nėra svarstomas“, – akcentavo ministerijos atstovas.
Anot jo, šiuo klausimu Vyriausybė su ministerija nediskutavo.
Paklaustas, kas turėtų įvykti, kad akreditacijos naikinimas būtų svarstomas, URM atstovas nenorėjo apie tai kalbėti.
„Kas turėtų įvykti, tai… Mes tiesiog apie tai tikrai negalime kalbėti“, – teigė M. Stanys.
Kaip jau buvo skelbta anksčiau, V. Sinica prieš kurį laiką kreipėsi į užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį ragindamas panaikinti akreditaciją „Baltarusių demokratijos atstovybei“. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) nario teigimu, ši įstaiga naudojasi Lietuvos suteiktu svetingumu ir gera valia ne geriems kaimyniškiems santykiams vystyti, o savotiškai „alternatyvios Baltarusijos“ bazei Lietuvoje kurti.
Visgi, URM teigė tokio prašymo nesvarstysianti, nes suteiktas statusas leidžia baltarusių opozicijai vykdyti savo funkcijas ir telkti demokratines jėgas.
ELTA primena, kad pastaruoju metu viešojoje erdvėje diskusijų sukėlė S. Cichanouskajos sutuoktinio Siarhejaus Cichanouskio viešai išsakytos užuominos apie galimybę Lietuvoje kurti autonominius baltarusių rajonus.
Reaguodamas į kilusį pasipiktinimą, S. Cichanovskajos biuro Tarptautinių santykių skyriaus vadovas Dzianis Kuchynskis pareiškė, kad baltarusiai nekelia grėsmės nei juos priglaudusios Lietuvos suverenitetui, nei jos teritoriniam vientisumui. Savo ruožtu. S. Cichanouskis tvirtino buvęs neteisingai suprastas.