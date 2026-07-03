Didžiosios Joninės UK 2026 – lietuvybės šventė, tapusi didžiausiu lietuvišku vasaros festivaliu Jungtinėje Karalystėje

Šių metų Didžiosios Joninės UK tapo didžiausiomis per visą renginio istoriją. Organizatorių duomenimis, festivalyje apsilankė net 3 250 žmonių, o tai – naujas renginio rekordas. Į šventę atvyko lietuviai iš įvairių Jungtinės Karalystės miestų, svečiai iš Lietuvos bei kitų Europos šalių. Daugybė šeimų visą dieną praleido kartu mėgaudamiesi lietuviška muzika, tradicijomis, edukacijomis, amatais ir nuoširdžiu bendrystės jausmu.
Per kelerius metus Didžiosios Joninės UK iš bendruomenės renginio išaugo į vieną didžiausių lietuviškų festivalių už Lietuvos ribų. Šiandien tai – vieta, kur susitinka kultūra, tradicijos, verslas, valstybės institucijos ir diaspora, o svarbiausia – žmonės, kuriuos vienija meilė Lietuvai.
Garbingi svečiai – dėmesys diasporai ir ryšiui su Lietuva Šių metų renginyje dalyvavo gausus būrys garbingų svečių, dar kartą patvirtinusių, kad Lietuvos valstybė skiria didelį dėmesį užsienyje gyvenančiai lietuvių bendruomenei.
Festivalyje lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo narė Dalia Asanavičiūtė, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys, Lietuvos Respublikos ambasadorė Jungtinėje Karalystėje Asta Radikaitė, iniciatyvos „Grįžtu LT“ komanda, Užimtumo tarnybos atstovai bei Milton Keynes miesto vicemeras Keith McLean.
Visą dieną vykę susitikimai ir pokalbiai tapo puikia galimybe Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems lietuviams daugiau sužinoti apie grįžimo į Lietuvą galimybes, darbo rinką, valstybės teikiamą pagalbą, švietimą, investavimo galimybes ir diasporai skirtas iniciatyvas. Tokie susitikimai stiprina ryšį tarp Lietuvos ir užsienyje gyvenančių tautiečių bei skatina aktyvesnį bendradarbiavimą.
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Lietuvos savivaldybės pristatė savo kraštus Didžiosios Joninės UK jau tampa svarbia platforma ne tik bendruomenėms, bet ir Lietuvos regionams.
Šiais metais renginyje dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybė, Alytaus miesto savivaldybė, Tauragės rajono savivaldybė, Marijampolės savivaldybė, Klaipėdos rajono savivaldybė, Anykščių rajono savivaldybė ir Kauno miesto savivaldybė.
Savivaldybių atstovai pristatė savo miestų ir rajonų gyvenimo kokybę, verslo aplinką, investavimo galimybes, švietimo įstaigas, kultūrinį gyvenimą bei kvietė Jungtinėje Karalystėje gyvenančius lietuvius palaikyti ryšį su gimtaisiais kraštais ir ateityje svarstyti sugrįžimą į Lietuvą.
Didelio susidomėjimo sulaukė ir „Grįžtu LT“ komandos konsultacijos bei Užimtumo tarnybos specialistų teikiama informacija apie darbo galimybes Lietuvoje.
Lietuviškos tradicijos – gyvos ir už tūkstančių kilometrų nuo namų Viena svarbiausių Didžiųjų Joninių UK vertybių – lietuviškų tradicijų puoselėjimas.
Šiemet autentišką Joninių dvasią kūrė Šiaulių „Aušros“ muziejaus specialistų komanda, visą dieną vedusi edukacines programas, sulaukusias didžiulio tiek vaikų, tiek suaugusiųjų susidomėjimo.
Festivalio lankytojai galėjo išbandyti:
· senovinių monetų kalimą;
· virvučių vijimą;
· medinių švilpukų gamybą;
· piemenų duonos kepimą;
· archeologinių papuošalų gamybą;
· kitas tradicinių amatų edukacijas.
Šios veiklos leido ne tik susipažinti su Lietuvos istorija, bet ir patiems prisiliesti prie senųjų amatų, kurie perduodami iš kartos į kartą.
Scenoje – lietuviškas šokis ir ryškiausios muzikos žvaigždės Visą dieną festivalio scena buvo kupina gyvybės.
Žiūrovus džiugino trys Jungtinėje Karalystėje veikiantys lietuvių tautinių šokių kolektyvai – „Raskila“ iš Peterborough, „Versmė“ iš Londono ir „Karaliūnai“ iš King’s Lynn.
Jų pasirodymai priminė, kad lietuviškas tautinis šokis gyvuoja ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, o bendruomenės aktyviai perduoda šias tradicijas jaunajai kartai.
Vakarinėje koncertinėje programoje netrūko nei energijos, nei emocijų.
Sceną atidarė Jungtinėje Karalystėje gerai žinoma lietuvių grupė „Sparnai“, o vėliau festivalio svečius džiugino iš Lietuvos atvykę atlikėjai – Balius, 8 Kambarys, Ledi Ais, Gabrielius Vagelis, Vidas Bareikis ir Paulina Paukštaitytė.
Tūkstančiai žmonių kartu dainavo populiariausias dainas, o vakaro kulminacija tapo įspūdingas koncertas, sukūręs tikrą vasaros festivalio atmosferą.
Mugė – lietuviško verslo ir kūrybos erdvė Neatsiejama Didžiųjų Joninių UK dalimi tapo ir prekybininkų mugė.
Į renginį susirinko gausus būrys vietinių lietuvių verslininkų, amatininkų ir kūrėjų, kurie pristatė rankų darbo gaminius, tautodailės dirbinius, papuošalus, lietuviškus maisto produktus bei kitą produkciją.
Mugė tapo puikia galimybe palaikyti Jungtinėje Karalystėje veikiančius lietuvių verslus, o lankytojams – atrasti kokybiškų ir unikalių gaminių.
Festivalis, kuris padeda ne tik švęsti, bet ir kurti viltį Didžiosios Joninės UK šiemet turėjo ir itin prasmingą socialinę misiją.
Festivalio metu LCCUK (Lietuvių prekybos rūmai Jungtinėje Karalystėje) kartu su „Mamų unija“ pakvietė renginio dalyvius prisidėti prie paramos vaikams, sergantiems onkologinėmis ligomis, ir jų šeimoms.
Bendruomenės gerumas dar kartą pranoko lūkesčius.
Renginio metu pradėtos iniciatyvos dėka jau surinkta 3 015 eurų.
Tačiau iniciatyva tuo nesibaigia. Organizatoriai ir partneriai kviečia visuomenę prisidėti prie kilnaus tikslo ir kartu pasiekti 5 000 eurų paramos sumą.
Kiekviena auka tampa realia pagalba šeimoms, kurioms šiandien tenka sunkiausia gyvenimo kova, o kartu – dar vienu įrodymu, kad lietuvių bendruomenė moka ne tik švęsti, bet ir ištiesti pagalbos ranką.
Bendruomenė – didžiausia festivalio stiprybė Nors festivalio scenoje pasirodė garsiausi Lietuvos atlikėjai, renginyje lankėsi aukščiausio lygio valstybės atstovai, o programa buvo kupina veiklų, organizatoriai vieningai sutinka – svarbiausia Didžiųjų Joninių UK dalis yra žmonės.
Šimtai savanorių, dešimtys partnerių, rėmėjų, prekybininkų, edukatorių ir organizatorių prisideda prie to, kad ši šventė kasmet augtų ir taptų dar stipresnė.
Festivalio organizatorė Asta Kazlauskaitė neslepia džiaugsmo matydama, kaip sparčiai auga šis renginys.
„Prieš kelerius metus turėjome svajonę sukurti šventę, kurioje kiekvienas lietuvis Jungtinėje Karalystėje pasijustų tarsi grįžęs namo. Šiandien matau, kad ta svajonė virto realybe. Didžiosios Joninės UK tampa tikru lietuvišku festivaliu – čia susitinka šeimos, draugai, verslai, menininkai, valstybės institucijos ir visa mūsų bendruomenė. Rekordinis 3 250 lankytojų skaičius rodo, kad einame teisingu keliu.
Iš visos širdies dėkoju kiekvienam savanoriui, organizatoriui, partneriui, rėmėjui, atlikėjui, prekybininkui, edukatoriui ir visiems žmonėms, kurie buvo kartu. Be jūsų ši šventė nebūtų tokia ypatinga.
Ačiū kiekvienam, kuris atvyko, dainavo, šoko, juokėsi ir kūrė nepamirštamą atmosferą. Iki susitikimo Didžiosiose Joninėse UK 2027. Pažadu – kitais metais mūsų lauks dar daugiau staigmenų, dar daugiau veiklų ir dar daugiau progų didžiuotis tuo, kad esame lietuviai.“
Didžiųjų Joninių UK istorija kasmet rašoma iš naujo, tačiau viena išlieka nepakitusi – tai šventė, kuri vienija lietuvius, puoselėja tradicijas ir primena, kad nesvarbu, kiek kilometrų skirtų nuo gimtinės, Lietuva gyvena ten, kur gyvena jos žmonės.