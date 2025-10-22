Pakistano karinis laivas Arabijos jūroje konfiskavo narkotikų už beveik 1 mlrd. dolerių

Jungtinės jūrų pajėgos (CMF) – karinių jūrų pajėgų partnerystė, kuriai priklauso ir JAV, – teigė, kad Pakistano karinis laivas praėjusią savaitę per 48 valandas perėmė du skirtingus tradicinius (dhow) burlaivius.
Įgula konfiskavo kelias tonas kristalinio metamfetamino ir mažesnį kiekį kokaino, sakoma CMF pareiškime.
Perimti laivai buvo „identifikuoti kaip neturintys jokios nacionalinės priklausomybės“, sakoma pareiškime, nenurodant, iš kur jie atplaukė.
Tai buvo „vienas sėkmingiausių CMF narkotikų konfiskavimo atvejų“, sakė Saudo Arabijos karališkųjų jūrų pajėgų komodoras Fahadas Aljoiadas, operaciją vykdžiusios CMF operatyvinės grupės vadas.
JAV centrinė vadavietė platformoje „X“ paskelbė įrašą, kuriame pasveikino CMF, kurios jungia 47 šalių laivynus ir patruliuoja daugiau kaip trijuose milijonuose kvadratinių mylių jūroje, įskaitant kai kuriuos judriausius pasaulio laivybos maršrutus, siekdamos užkirsti kelią narkotikų bei ginklų kontrabandai.