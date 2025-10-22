Lrytas Premium prenumerata tik
Pakistano karinis laivas Arabijos jūroje konfiskavo narkotikų už beveik 1 mlrd. dolerių

2025 m. spalio 22 d. 09:20
Pakistano karinio jūrų laivyno laivas Arabijos jūroje iš burlaivių konfiskavo narkotikų, kurių vertė viršija 972 mln. dolerių, teigiama antradienį paskelbtame operaciją prižiūrinčio karinio jūrų laivyno tinklo pranešime.
Jungtinės jūrų pajėgos (CMF) – karinių jūrų pajėgų partnerystė, kuriai priklauso ir JAV, – teigė, kad Pakistano karinis laivas praėjusią savaitę per 48 valandas perėmė du skirtingus tradicinius (dhow) burlaivius.
Įgula konfiskavo kelias tonas kristalinio metamfetamino ir mažesnį kiekį kokaino, sakoma CMF pareiškime.
Perimti laivai buvo „identifikuoti kaip neturintys jokios nacionalinės priklausomybės“, sakoma pareiškime, nenurodant, iš kur jie atplaukė.
Tai buvo „vienas sėkmingiausių CMF narkotikų konfiskavimo atvejų“, sakė Saudo Arabijos karališkųjų jūrų pajėgų komodoras Fahadas Aljoiadas, operaciją vykdžiusios CMF operatyvinės grupės vadas.
JAV centrinė vadavietė platformoje „X“ paskelbė įrašą, kuriame pasveikino CMF, kurios jungia 47 šalių laivynus ir patruliuoja daugiau kaip trijuose milijonuose kvadratinių mylių jūroje, įskaitant kai kuriuos judriausius pasaulio laivybos maršrutus, siekdamos užkirsti kelią narkotikų bei ginklų kontrabandai.
 
