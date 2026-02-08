Dar vienas V. Orbano išstojimas: Ukrainą praminė Vengrijos priešu

V. Orbanas, plačiai laikomas artimiausiu Kremliaus sąjungininku Europos Sąjungoje, per visą Rusijos karą su Ukraina ne kartą kritikavo Kyjivą ir Briuselį.
Vasario 7 d. mitinge Vengrijos mieste Sombathėjuje V. Orbanas kritikavo Ukrainą už tai, kad ji reikalauja, jog ES nutrauktų pigios Rusijos energijos importą.
„Kiekvienas, kuris tai sako, yra Vengrijos priešas, taigi Ukraina yra mūsų priešas“, – sakė jis.
Jo komentarai pasirodė netrukus po to, kai ES Taryba patvirtino planus iki 2027 m. uždrausti pirkti rusiškas dujas. Vengrija ir Slovakija – abi Maskvai palankios šalys, kurios tebėra labai priklausomos nuo rusiškų dujų – užginčijo šį sprendimą Europos Teisingumo Teisme.
V. Orbanas taip pat sukritikavo Ukrainos siekį įstoti į ES, dar kartą pabrėždamas, kad nors Vengrija turėtų bendradarbiauti su Ukraina kaip su kaimyne, Kyjivui niekada neturėtų būti suteikta narystė ES.
„Vengrai neturėtų norėti karinio ar ekonominio bendradarbiavimo su ukrainiečiais, nes jie mus įtraukia į karą“, – sakė jis.
V. Orbanas taip pat paskelbė, kad vyks į Vašingtoną, kur dalyvaus JAV prezidento Donaldo Trumpo „Taikos tarybos“ inauguraciniame posėdyje.
Nors ES nuo 2021 iki 2025 m. palaipsniui nutraukė didžiąją dalį Rusijos naftos importo ir 75 proc. sumažino Rusijos dujų pirkimus, ji tebėra pagrindinė Maskvos dujų vamzdynais tiekiamų dujų ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) pirkėja.
Vengrija jau seniai priešinasi platesniems ES pastangoms sumažinti priklausomybę nuo Rusijos energijos, naudodamasi savo veto teise blokuoti sankcijas prieš Maskvą ir nesuteikti paramos Ukrainai.
Neseniai priimtas sprendimas uždrausti Rusijos energijos importą buvo pateiktas kaip prekybos politikos sprendimas, o ne sankcijų priemonė, todėl jis buvo priimtas kvalifikuota balsų dauguma, nepaisant Vengrijos ir Slovakijos prieštaravimo.
Paskutinės V. Orbano provokuojančios pastabos pasirodė likus dviem mėnesiams iki balandžio mėn. vyksiančių Vengrijos parlamento rinkimų.
Nors apklausos rodo, kad V. Orbano reitingai atsilieka nuo opozicijos lyderio Peterio Magyaro, V. Orbanas savo kalbos pradžioje šiuos skaičius atmetė kaip „propagandą“.
Parengta pagal „The Kyiv Independent“ inf.